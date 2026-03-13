Sustracción de menores
Se enfrenta a 3 años de prisión por no devolver a su hija a la casa materna
El progenitor «desoyó» las resoluciones judiciales que se lo exigían
El 14 de junio de 2023 el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ourense dictó un auto en el que regulaba las medidas provisionales del régimen de visitas de una menor. Según establecía dicha resolución judicial, la pequeña debía regresar al domicilio de su madre el 6 de abril de 2024, hecho que no sucedió. Por ello, el 4 de junio de junio 2024 el mismo juzgado dictó un nuevo auto en el que concedía al padre de la niña un plazo de tres días para devolverla junto a su madre.
Sin embargo, el acusado incumplió dicha resolución requiriéndole entonces el juzgado, el 18 de junio del mismo año, «nuevamente» que procediese a la entrega de su hija a su progenitora «con la advertencias expresa de incurrir en un delito de desobediencia» de no hacerlo. El hombre «desoyó nuevamente la resolución judicial».
Así lo recoge el Ministerio público en el escrito de acusación en el que califica los hechos como un delito de sustracción de menores por el que solicita 3 años de cárcel, así como la inhabilitación para la patria potestad durante 7 años; o, alternativamente como desobediencia a la autoridad, en cuyo caso solicita para el acusado 9 meses de cárcel.
Si es culpable de alguno de los delitos o no lo decidirá el Penal 2 de Ourense el próximo 30 de septiembre tras no llegar a un acuerdo entre las partes, ayer, en la audiencia previa. n
