El BNG alerta del caos y pérdidas generadas al suprimir la ORA

El grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense alertó ayer de que la supresión del Servicio de la ORA está afectando a la movilidad de la ciudad ya los ingresos de las arcas municipales Esta situación, señaló el portavoz nacionalista Luis Seara, puede agravarse si el juzgado decide suspender el ERE presentado por la concesionaria del servicio que dejó a los trabajadores en la calle.

«El alcalde decidió suprimir la ORA por su cuenta y riesgo, ya que no hay ningún informe, ni económico ni de otra índole. Nosotros le dijimos que estábamos abiertos a hablar de la gratuidad pero que debería existir algún mecanismo de control para favorecer la movilidad».

Seara recordó que la supresión del servicio se realizó «por la puerta de atrás» en el debate para aprobación de la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones y que los otros partidos que la facilitaron piden ahora soluciones. Los nacionalistas entienden que con la decisión «caprichosa y unilateral» de eliminar el estacionamiento regulado «se está produciendo un aumento muy notable del denominado tráfico de agitación en las calles al estar los aparcamientos, antes de zona azul, permanentemente ocupados con vehículos que utilizan ese espacio como un garaje al aire libre». Luis Seara aclaró además a afirma que el presupuesto remitido por la empresa de la grúa cerca de 1,4 millones de euros es «similar a lo que se pagaba por el Servicio de la ORA y de la grúa en conjunto, 1,5 millones de euros» y que trabajan con material obsoleto de riesgo.