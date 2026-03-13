Baja la espera media para una operación a 61 días, con más 5.000 personas en lista para pasar por quirófano

El gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, Santiago Cambas, presentó el balance asistencial de 2025 destacando una mejora significativa en los tiempos de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas con especialista, en un año marcado además por el aumento de la actividad sanitaria.

Según explicó, el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica se situó al cierre de 2025 en 61,1 días, frente a los 69,5 días registrados al finalizar 2024, lo que supone 8,4 días menos y una reducción del 12,1 %. La lista de espera para primera cita con el especialista también bajó a 62 días. Casi 24 menos. Con todo, aún hay áreas que siguen con cifras altas, como la espera para Rehabilitación, que está en 118 días de media.

Esta mejora se produce en paralelo a un incremento de la actividad quirúrgica. A lo largo de 2025 se realizaron 24.171 intervenciones en los tres hospitales del área, lo que supone 2.290 operaciones más que el año anterior, con aumento de la actividad en todos los centros.

En el caso de las cirugías de prioridad 1, aquellas que requieren una resolución más rápida por motivos clínicos aunque no sean urgentes, el acceso se mantiene especialmente ágil. El tiempo medio de espera fue de 9,8 días, manteniéndose por debajo de los diez días de media y muy lejos del límite de 30 días fijado por la normativa autonómica.

La evolución por servicios muestra descensos relevantes en varios ámbitos asistenciales. Entre los más destacados se encuentra Neurocirugía, donde la espera media se redujo un 64 %, pasando de 154,4 a 55,5 días.

También registraron mejoras significativas, Urología, con una reducción del 36 %, de 96,3 a 61,2 días; Cirugía General y del Aparato Digestivo, que baja un 30 %, de 85,5 a 59,5 días o Traumatología, con 31 días menos de espera, lo que supone un descenso del 34 %, al pasar de 92,2 a 60,9 días.

Además, varios servicios presentan tiempos medios especialmente bajos, por debajo de la media del área. Es el caso de Angiología y Cirugía Vascular (19,6 días), Dermatología (32,7 días), Cirugía Pediátrica (35,6 días) y Ginecología (36,1 días).

Al cierre de 2025, el área sanitaria contaba con 5.434 pacientes en lista de espera quirúrgica. De ellos, el 79 % aguarda menos de tres meses para ser operado, mientras que solo el 1,4 % espera entre seis y doce meses. Esto significa que casi ocho de cada diez pacientes se encuentran dentro del primer trimestre de espera, lo que, según la gerencia, refleja una buena capacidad de resolución de la actividad programada.

El balance también refleja una mejora en el acceso a las consultas externas. Durante 2025 se realizaron 552.365 primeras consultas con especialista, 1.261 más que en 2024.

Este aumento de la actividad permitió reducir el tiempo medio de espera para una primera consulta hasta los 62,3 días, frente a los 86,5 días del año anterior, lo que supone 23,9 días menos y una caída del 27,7 %. La reducción de los tiempos se concentra especialmente en los hospitales de Ourense y Valdeorras. En el primero, la espera bajó 24,1 días (–27,6 %), pasando de 87,3 a 63,2 días. En Valdeorras, el descenso fue aún más notable: 57,9 días menos (–51,3 %), al pasar de 112,9 a 55 días.

Por especialidades, destaca la mejora en Oftalmología, un servicio que había registrado retrasos por falta puntual de profesionales. Tras el refuerzo de la actividad quirúrgica y asistencial, el tiempo de espera para una primera consulta se redujo de 133,5 a 70,9 días, es decir, 62,6 días menos (–46,9 %). También mejoraron de forma notable: Alergología, con 3,5 días de espera frente a los 27,8 de 2024. Neurocirugía, que baja de 26,2 a 10,8 días. Pediatría, con una reducción del 33,7 %,; Reumatología, de 20,1 a 12 días. Angiología y Cirugía Vascular, de 22,4 a 14,5 días (–35,3 %).

Los datos aportados ayer por la dirección del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco son optimistas, pero a cierre de 2025, el trabajo ingente se traducía en 5.434 pacientes en lista de espera para una operación quirúrgica en los tres hospitales de referencia y 24.209 en lista de espera para una primera consulta con el especialista.

Pese a esos datos positivos, sigue habiendo áreas en las que, pese a una ligera bajada, como en Rehabilitación, la espera pasó de 127 días a 118 días tienen 4.210 pacientes en lista de espera al remate de 2025. Esto se traduce, además, en 1.815 para los que la espera media para ser atendidos en el área de Rehabilitación está entre los 0 y los 3 meses; 1.194 pacientes con una espera media de 3 a 6 meses y otros 1.201 pacientes que deben esperar de 6 a 12 meses para ser atendidos.

En Traumatología, la espera media se ha reducido hasta los 56, a finales de 2025. Sin embargo, pese a esa alta reducción del 34% según el balance del Sergas, seguía habiendo 3.930 pacientes en lista de espera para ser atendidos, de los cuales 3.295 del total deben esperar de 0 a 3 meses es decir un máximo de 90 días y otros 635 están en la media de los 3 a los 6 meses de espera. Entre las que subieron ligeramente están también el área de Cirugía General y Digestiva, que pasó de 42,4 días de espera media a 48,7 días, con un total de 1.171 pacientes en lista de espera para una primera consulta especializada.