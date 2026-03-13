Acepta un año y siete meses de cárcel por vender drogas en Verín

Un vecino de Verín ha aceptado un año de prisión por suministrar drogas a terceros en la localidad ourensana durante el 2024.

La Audiencia Provincial de Ourense había reservado la mañana de este jueves para la celebración de este juicio, sin embargo todas las partes llegaron a un acuerdo y la vista duró escasos minutos, reconociéndolos hechos el acusado y viendo así rebajada la pena inicial. El Ministerio Público solicitaba tres años y tres meses de prisión, una multa de 2.500 euros con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Según el escrito de acusación, el equipo de investigación de la Guardia Civil del puesto principal de Verín tuvo conocimiento de que se estaba desarrollando «una actividad de compraventa de sustancias estupefacientes» en las inmediaciones de un garaje, ubicado en la calle San Gregorio del municipio. Con estos datos, en febrero de 2024 iniciaron un operativo específico en el que se dedicaron a observar la zona y a vigilar a las personas que hasta allí acudían.

A raíz de las vigilancias realizadas constataron que el acusado vendía en la localidad de Verín sustancias estupefacientes «a multitud de personas», realizando «muchas veces» las entregas de sustancias quedando en la puerta del garaje o llevándolas en su propio coche a un lugar de encuentro fijado.

Así, a finales de ese mismo mes, en concreto el día 26 a las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención cuando salía del aparcamiento conduciendo un vehículo en el que portaba, escondidos, cinco envoltorios de una sustancia que una vez analizada resultó ser cocaína. Con exactitud, 7.955 gramos con una riqueza del 88,85%, lo que se trasladó en un valor de 906,85 euros.

En el escrito fiscal se recoge que todas estas drogas las tenía para su posterior distribución a terceros y que, además, se trata de sustancias que provocan grave daño a la salud y están incluidas en la lista I y IV de la Convención sobre Estupefacientes . Además le incautaron 25 euros «producto de sus actividades ilícitas».

Todos los hechos fueron reconocidos por el varón, que declaró por videoconferencia y se conformó con un año y siete meses de cárcel—condena que le será suspendida si no delinque en el plazo de 2 años— así como con una multa de 900 euros.