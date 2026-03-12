Vilanova recuerda a Don Adolfo once años tras su crimen

La parroquia de Vilanova dos Infantes se volverá a reunir este domingo para recordar la figura del párroco Don Adolfo Enríquez Méndez cuando se cumplen once años de su asesinato. La asociación juvenil que lleva su nombre convoca para el día 15, a las 12.00 horas, un acto conmemorativo en la iglesia parroquial de San Salvador de Vilanova dos Infantes con el objetivo de honrar la memoria del sacerdote y reivindicar su legado humano y social en la localidad.

La jornada comenzará con una misa de aniversario y continuará con un sencillo homenaje en recuerdo de quien durante años fue una figura muy querida en la parroquia. Vecinos y miembros de la asociación impulsora del acto destacan la implicación del cura en la vida social y religiosa del pueblo, así como la huella personal que dejó entre quienes lo conocieron, entre ellos precisamente los jóvenes al frente de la asociación, que fueron sus monaguillos.

El aniversario cumple así también función de acto reivindicativo. El 10 de marzo de 2015 un asalto violento en la casa rectoral de Vilanova dos Infantes terminó con la vida del sacerdote, que había sido párroco de la localidad desde 1969. Fue un hermano quien lo localizó en un galpón, con signos de violencia. La Guardia Civil detuvo a dos hombres meses más tarde, en enero de 2016, un tío y un sobrino de origen croata a los que la víctima había ayudado en muchas ocasiones, pero fueron puestos en libertad ya que la justicia no vio pruebas suficientes para poder juzgarlos por el asesinato.

Más allá de recordar el buen hacer del cura, el colectivo juvenil busca justicia para que ese crimen no quede sin resolver. «Vilanova necesita conocer la verdad para poder cerrar esta etapa», señalan desde la asociación, que insiste en la importancia de que el caso llegue a aclararse definitivamente.

El acto servirá asimismo para reiterar otra de las reclamaciones que la entidad viene planteando desde hace años: el regreso de la imagen de la Virgen del Cristal, una diminuta talla del siglo XVII, muy venerada en la zona, y una de las imágenes marianas más pequeñas del mundo, de la que Don Adolfo era custodio y que desapareció en aquel fatídico 10 de marzo de 2015.

Noticias relacionadas

«Consideramos fundamental que se sigan dedicando los esfuerzos necesarios para que los responsables de este asesinato sean finalmente identificados y puestos ante la justicia», reclaman los jóvenes que quieren que el acto suponga «un ejemplo de dignidad y memoria activa, asegurando que el legado de bondad y compromiso de Don Adolfo siga guiando el futuro de Vilanova».n