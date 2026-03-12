Socavón de Pena Trevinca: una obra de urgencia parada durante varios días

Las obras de la avenida de Portugal están paradas desde el lunes, al plantarse la empresa adjudicataria por supuestos impagos del Concello, pero no es un caso aislado pues otros proyectos están funcionando «al ralentí», según vecinos y comerciantes, también por un componente económico: el Concello no quiere pagar el suplemento que supone trabajar en fin de semana si es obra urgente.

Es lo que ha ocurrido con el hundimiento de parte de la calle Pena Trevinca, que se produjo a finales de enero tras las incesantes lluvias. Una obra que, pese a ser declarada de urgencia por el Concello, ha estado parada varios días y arrancó de nuevo ayer, miércoles, al parecer por la demora del Concello en aportar los datos técnicos necesarios para poder seguir con el tanque de tormenta interno.

Fuentes próximas a la empresa señalan además que el proyecto, por la extrema urgencia y el riesgo para el entorno, así como el corte al tráfico, debería continuar los fines de semana, algo habitual cuando se producen incidencias de este tipo. Sin embargo, desde el viernes por la tarde, las máquinas paran porque no ha habido acuerdo para pagar los pluses correspondientes al trabajo en fin de semana.

«No es lo habitual que una obra urgente tenga parones los fines de semana, pero por lo que sabemos no hubo acuerdo entre empresa y concesionaria», explican fuentes próximas al proyecto.

Los vecinos miran con estupor la aparición de nuevas grietas en el entorno de una obra que, de acuerdo con el modo de operar en este tipo de proyectos de urgencia —que se adjudican de forma directa y sin licitación, como ocurrió con la avería de Celso Emilio Ferreiro—, debería haber acabado en el plazo de un mes si se siguiera la dinámica de trabajar los 7 días.

En todo caso, el concejal de Urbanismo Fran Lorenzo, en una reunión mantenida la pasada semana con los vecinos de San Francisco, acompañado de técnicos —y cuyo contenido repitió a la oposición—, ratificó que la causa del socavón fue la gran acumulación de agua por la lluvia en una zona muy profunda, de unos diez metros, y la aparición de trazados subterráneos que no figuraban en los obsoletos planos de los que dispone el Concello.

Esa fue una de las causas de este nuevo retraso, que impidió a la empresa adjudicataria contar con los datos suficientes para ejecutar el nuevo tanque de tormenta.

Las preguntas de los vecinos son: ¿en qué estado queda el resto de la calle más allá del entorno del socavón que se repara? ¿Hay nuevos riesgos de hundimientos? n