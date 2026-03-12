Estafa
Seis meses de cárcel por estafar con la falsa venta de piezas de automóvil
Ourense
El Penal número 1 de Ourense resolvió con conformidad un juicio por estafar con la falsa venta de piezas de automóviles que nunca llegaron a ser entregadas. El acusado, que se enfrentaba a un año y 9 meses de cárcel, se conformó con 6 meses.
Según el escrito Fiscal, víctima y acusado contactaron tras encontrar el perjudicado un anuncio en internet en el que se ofrecían productos de automoción para la reparación de un vehículo. Ambos acordaron la compra de las piezas por 1.150 euros. Sin embargo, una vez recibido el dinero, el vendedor nunca llegó a hacer las entregas pese a los requerimientos.
A mayores de la condena, abonará los 1.150 euros. n
