Previsel lleva a Expourense 50 puestos y un atentado simulado

A eso de las 13.15 horas, un hombre encapuchado y vestido de negro irrumpió con una ametralladora en las inmediaciones de Ourense. Al grito de «¡Al suelo, hijos de puta», comenzó a disparar a discreción a los jóvenes presentes, dejando como resultado un muerto y varios heridos. Esta historia tiene un doble final feliz: que las fuerzas sanitarias y de seguridad fueorn ágiles en su respuesta para detener al terrorista y atender a los disparados; y que el atentado no fue verídico, sino un simulacro de demostración organizado por TESGALICIA en colaboración con la Policía Nacional y técnicos en emergencias sanitarias de Madrid o Portugal, que puso el broche de oro a la jornada inaugural de Previsel.

Una estudiante de FP prueba el dispositivo de realidad virtual. | IÑAKI OSORIO

El Salón de la Prevención y Seguridad Laboral abrió ayer en el recinto ferial ourensano las puertas de la que ya es su 19ª edición. Consolidado como el gran punto de encuentro profesional para actualizar conocimientos en la materia, esta tirada contó con más de 50 acciones formativas, que en el día de hoy estuvieron repletas tanto de profesionales en activo como de alumnos de Formación Profesional de toda la provincia de Ourense, así como de A Illa de Arousa, Monforte de Lemos ou A Coruña.

La oferta de información de los diversos puestos del salón, que todavía se puede visitar en el día de hoy de 10.00 a 14.00 horas ,incluían desde informaciones institucionales a trabajo de accionariado, pasando por varios expositores petenecientes a centros educativos. Precisamente en esta rama se encontraba un taller de realidad virtual que no recreaba precisamente un videojuego: las gafas inmersivas adentraban a los usuarios en una situación de emergencia sanitaria, en la que debían trabajar los protocolos seguidos por los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) para salvar al paciente. Se trata de la iniciativa que el CIFP Carballeira presentó en el FP Innova 2024, y para la que la empresa Alnovo, de la cual forma parte Jacobo Muiño, desarrolló el software: «El punto fuerte de este proyecto es que cuando los técnicos entrenan con la técnica tradicional del maniquí, este no reacciona, es decir, no sangra ni vomita. Este software trata de sumergir a los estudiantes en una experiencia real, en la que sus fallos tienen consecuencias. Por ejemplo, si se pone el resucitador mal o no se realiza la obra frente-mentón, el estómago se llenaría de vómito, y habría que limpiarlo», cuenta el desarrollador.