El PP se distancia de Jácome: «No hace políticas de igualdad ni conciliación»

Se acabó el idilio. A un año vista de una campaña electoral por la Alcaldía de Ourense que se espera muy reñida, no solo el actual regidor de la ciudad marca distancia con ese PP que le facilitó el bastón de mando, y le ataca más directamente en los plenos, si no que el grupo popular parece haber roto filas, en ese pacto no escrito de PP-Democracia Ourensana, y ayer mismo criticaron ya abiertamente la «parálisis» del grupo de gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, sobre todo en temas sensibles como las políticas de igualdad y conciliación. Son temas que afectaban en especial no solo a las mujeres, sino que complican aún más a las familias, muchas monoparentales, para conciliar trabajo y atención a sus hijos. Algo que, dicen el ejecutivo local ha casi barrido de un plumazo.

En una rueda de prensa, la portavoz del grupo municipal del PP, Ana Méndez, acompañada por los concejales Inma Moreiras y Pepe Araújo, criticó que la ciudad lleve más de 16 meses sin un Plan Municipal de Igualdad en vigor. El último documento correspondía al periodo 2022-2024 y, según denunció, “ni fue renovado ni actualizado, e incluso muchas de sus medidas ni siquiera se llegaron a cumplir”.

“Es algo absolutamente inadmisible y demuestra muy bien lo poco que le importa al alcalde la igualdad”, señaló Méndez, quien recordó que este tipo de planes son “la herramienta que permite planificar y desarrollar políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres”.

De espaldas a las familias

La portavoz popular también cuestionó la falta de una estrategia estable desde la Concejalía de Igualdad, señalando que algunos programas municipales, como Convívere o Coeduca, se limitan a actividades puntuales sin continuidad. “Estas políticas no pueden quedar relegadas a un segundo plano en la agenda municipal”, afirmó .

Por su parte, el concejal Pepe Araújo , puso el acento en la pérdida de programas municipales de conciliación. Según explicó, el gobierno local redujo prácticamente a la mita, las actividades que se desarrollaban en los centros cívicos, para facilitar la conciliación familiar y laboral.

«Todo esto en un momento en el que debería ampliarse el apoyo a las familias, el Concello de Ourense ha hecho justo lo contrario: reducir recursos”, aseguró.

Dentro de este rosario de críticas, con los que el PP insiste en despejar toda duda, de que haya un bigobierno en la sombra con Jácome, también criticó el concejal popular el cierre del Centro de Información a la Mujer, de su ubicación habitual, algo que, a su juicio, ha supuesto una pérdida de visibilidad para este servicio municipal. Además, lamentó la ausencia de campañas de sensibilización social y reprochó determinadas actitudes del alcalde en los plenos municipales de falta de respeto hacia las concejalas.

Batería de propuestas del PP

Frente a lo que califican como una política municipal “sin rumbo”, los populares presentaron un paquete de propuestas para impulsar una nueva estrategia de igualdad en la ciudad. Entre ellas destaca la creación de un Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM) que ampliaría los servicios actuales con atención jurídica, psicológica y laboral, además de actividades formativas y apoyo al asociacionismo femenino.

Inma Moreiras incidió en programas como concilia Ourense, pensado para ofrecer actividades y servicios en centros cívicos, colegios e institutos con horarios ampliados. También plantean otro Plan de Equidad de Género que sustituya al documento caducado y la revitalización del Consejo Municipal de la Mujer como órgano de participación social.

También programas de e sensibilización, el desarrollo de la estrategia Ourense Segura 365 para reforzar la seguridad de las mujeres en la ciudad y nuevas medidas de apoyo al empleo femenino entre otras cuestiones.

