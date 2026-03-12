11-M
Ourense no se olvida de las víctimas del terrorismo
Pasaron ya 22 años desde aquel trágico día del 11 de marzo de 2004. Los atentados en cuatro trenes de la red ferroviaria de Madrir causó la muerte de 193 personas, así como la conmoción de un país entero, y motivó la creación del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo para nunca olvidar lo que allí pasó. La sociedad ourensana tampoco quiere dejar ese recuerdo en la amnesia, y un año más lo volvió a demostrar. La corporación municipal guardó un respetuoso minuto de silencio a las 12.00 horas en la Plaza Mayor. Por su parte, La asociación de vecinos de As Laxas, en la zona de As Curuxeiras hizo su particular homenaje con ofrenda floral.
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- Llevar droga en la funda del triángulo del coche es «insólitamente incompatible» con alegar consumo propio, afirman los jueces
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida