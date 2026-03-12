Pasaron ya 22 años desde aquel trágico día del 11 de marzo de 2004. Los atentados en cuatro trenes de la red ferroviaria de Madrir causó la muerte de 193 personas, así como la conmoción de un país entero, y motivó la creación del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo para nunca olvidar lo que allí pasó. La sociedad ourensana tampoco quiere dejar ese recuerdo en la amnesia, y un año más lo volvió a demostrar. La corporación municipal guardó un respetuoso minuto de silencio a las 12.00 horas en la Plaza Mayor. Por su parte, La asociación de vecinos de As Laxas, en la zona de As Curuxeiras hizo su particular homenaje con ofrenda floral.

Ourense no se olvida de las víctimas del terrorismo | IÑAKI OSORIO