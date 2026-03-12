Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

Agredir a un sanitario supone un ataque contra una persona en el ejercicio de su trabajo —un hecho de por sí intolerable—, y es un menoscabo del sistema sanitario, porque los profesionales garantizan la atención universal y gratuita de los pacientes en un proceso de salud. Las cifras de las agresiones verbales y físicas sufridas por los médicos muestran la gravedad de esta problemática —879 en toda España, el dato más alto desde que hay registros de la Organización Médica Colegial, con un acumulado de casi 9.000 hechos desde 2010—, pero son apenas una aproximación a la situación real, con muchos más casos sucedidos que los que se comunican y denuncian. Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora hoy, desde el colegio de Ourense ven necesario «reforzar las medidas de prevención, protección y apoyo institucional» para poner freno a este problema. También hacen un llamamiento a los profesionales, para que cuenten y denuncien cada suceso sufrido. El año pasado fueron comunicadas en esta provincia 11 agresiones a médicos —la mitad de las 22 contabilizadas en Galicia—, pero la organización baraja que solo se comunican «entre el 10 y el 20%» de los casos reales.

«Las agresiones a médicos no pueden normalizarse como parte del ejercicio profesional, ya que afectan tanto a la seguridad de los profesionales como a la calidad de la atención que reciben los pacientes». El Colegio de Ourense resalta que «garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios es también garantizar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario», por lo que exige «avanzar hacia un modelo de tolerancia cero».

Datos

Los 11 casos comunicados al colegio profesional de Ourense en 2025 suponen un aumento con respecto al dato de 2024, cuando se registraron 7 hechos conocidos. Existe, también en este problema, una brecha de género. Entre las víctimas de 2025 en la provincia, la mayoría eran médicas: nueve mujeres y dos hombres. Seis sanitarios víctimas de agresiones estaban trabajando en la consulta de atención primaria (un hombre y cinco mujeres). Un perjudicado resultó agredido mientras trabajaba en el hospital. Una doctora, en urgencias de la atención primaria. Dos mujeres, en las urgencias hospitalarias, y una médica fuera del centro.

En un análisis por edades de las víctimas, un hombre y dos mujeres tenían menos de 35 años, mientras que un médico y dos doctoras se encontraban entre los 36 y 45 años. Dos médicas afectadas tenían entre los 46 y 55 años, mientras que otras tres pertenecen al grupo de 56 a 65.

«La asistencia sanitaria es un bien común y los agresores son personas que lo perjudican. Agredir a un sanitario deja afectado al profesional y también afecta a la asistencia» José Manuel Bendaña — Colegio de Médicos de Ourense

La mayoría de las agresiones comunicadas al colegio médico de Ourense son verbales, constitutivas de acoso, insultos, vejaciones o amenazas. Dos profesionales sufrieron golpes y lesiones físicas el año pasado en Ourense. El pasado julio, el personal de urgencias se concentró a las puertas del servicio, en solidaridad con una médica que, en un turno de noche, fue víctima de una paciente que atacó a la profesional, a base de tirones de pelo —le arrancó parte del cabello—, empujones y puñetazos en la cara.

Ninguna tiene justificación, pero entre los desencadenantes de las agresiones, la mayoría surge de una discrepancia del paciente o un acompañante con la atención que perciben. «La asistencia sanitaria es un bien común y los agresores son personas que lo perjudican. Agredir a un sanitario deja afectado al profesional y también afecta a la asistencia», expresa el forense José Manuel Bendaña Jácome, secretario del colegio de Ourense y miembro del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Médicos de España.

Los datos de la organización sobre los casos conocidos en Ourense indican que, entre los agresores de 2025, había cinco hombres y una mujer que habían acudido a actos asistenciales programados como pacientes o acompañantes. En urgencias, dos agresores, un hombre y una mujer. Tres hombres y dos mujeres que atacaron a médicos en 2025 en Ourense tenían menos de 40 años, mientras que cuatro varones y dos mujeres estaban en la franja de entre 40 y 60 años de edad.

«Recibir maltrato no es inherente al trabajo, no debe asumirse como una carga propia de la profesión sanitaria»

Los datos muestran también una realidad repetitiva: hay agresores reincidentes. En esta categoría hubo en 2025 cuatro agresores varones y una mujer. «Reivindicamos una adecuación de las penas al daño que supone para el profesional médico y también para la asistencia. Los reincidentes son personas muy tóxicas», indica Bendaña.

«Algunos comunican la agresión pero no denuncian, porque la gente quiere pasar página lo antes posible, es humano. Pero recibir maltrato no es inherente al trabajo, no debe asumirse como una carga propia de la profesión sanitaria», reitera, en un llamamiento a que se comunique cada caso sufrido, y también a que se denuncie ante la autoridad policial o judicial.

Los ataques a los sanitarios pueden constituir un delito de atentado a la autoridad. En la provincia de Ourense ha habido algunas condenas así en los últimos años, aunque desde el sector profesional consideran que las penas en ocasiones son reducidas. Tanto la Policía y la Guardia Civil cuentan con agentes interlocutores para conocer de estas agresiones.