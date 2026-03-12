Infraestructuras
La obra de saneamiento de Palmés da otro paso, tras 30 años de espera
El Concello amplía el proyecto para llegar desde el campo de fútbol hasta O Burgo
El Ayuntamiento de Ourense inició las obras de ampliación y mejora de las redes de saneamiento en Palmés, desde el campo de fútbol hasta el núcleo de O Burgo. El proyecto, con un presupuesto de licitación de 640.862 euros y un plazo de ejecución de 8 meses, prevé la instalación de 1.460 metros de nueva tubería de saneamiento en cuatro ramales diferentes.
Esta actuación se enmarca en el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., por lo que la empresa que presta el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales ejecutará un total de 9 actuaciones de mejora en el servicio de la red en diferentes zonas del municipio, con una inversión de 1.965.559 euros , iniciando su ejecución este año. De hecho la obra de la red de saneamiento de Palmés sigue siendo la gran asignatura pendiente, con más de años de espera. Según los datos técnicos aportados por el Concello de Ourense, la empresa adjudicataria finalmente es Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S. A. U y la dirección de obra ., coordinación de seguridad y salud corre a cargo de Rey Campos Ingenieros, S.L.
La obra tienen un presupuesto de licitación 640.862 euros, con un plazo de inicio el l5 de marzo de este año y está previsto que finalice en ocho meses es decir en noviembre de este año.
