Dos nuevas peticiones de licencia para convertir bajos en viviendas

La Xunta de Gobierno Local del Concello de Ourense tratará 21 asuntos en su sesión ordinaria de hoy. Destaca entre ellas, las licencias para dos edificios de viviendas en la zona entro, y además una tendencia al alza, que son otras dos peticiones de licencia, para reconvertir lo que fueron bajos comerciales, en viviendas.

Así que la Xunta de Goberno resolverá hoy la solicitud de permisos en las calles de Paseo y Cardenal Quiroga, para sendos edificios de viviendas y la adaptación también de dos bajos para viviendas. Uno de esos bajos, está en la zona de As Lagoas, y otro en calle Rúa Nova, en lo que fue durante años, un conocido hospital veterinario.

También se declarará en situación de ruina un inmueble en la calle Tras do Pazo. Por otro lado la Xunta de Gobierno local tiene previsto conceder la Autorización de inicio de procedimiento para la modificación del contrato de las obras del proyecto constructivo de “Acondicionamiento y mejora de los espacios urbanos en la calle Alejandro Pedrosa”, asi cómo de la continuación provisional de las obras.