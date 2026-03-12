Situación de riesgo
Dos nuevas peticiones de licencia para convertir bajos en viviendas
La Xunta de Gobierno Local del Concello de Ourense tratará 21 asuntos en su sesión ordinaria de hoy. Destaca entre ellas, las licencias para dos edificios de viviendas en la zona entro, y además una tendencia al alza, que son otras dos peticiones de licencia, para reconvertir lo que fueron bajos comerciales, en viviendas.
Así que la Xunta de Goberno resolverá hoy la solicitud de permisos en las calles de Paseo y Cardenal Quiroga, para sendos edificios de viviendas y la adaptación también de dos bajos para viviendas. Uno de esos bajos, está en la zona de As Lagoas, y otro en calle Rúa Nova, en lo que fue durante años, un conocido hospital veterinario.
También se declarará en situación de ruina un inmueble en la calle Tras do Pazo. Por otro lado la Xunta de Gobierno local tiene previsto conceder la Autorización de inicio de procedimiento para la modificación del contrato de las obras del proyecto constructivo de “Acondicionamiento y mejora de los espacios urbanos en la calle Alejandro Pedrosa”, asi cómo de la continuación provisional de las obras.
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- Llevar droga en la funda del triángulo del coche es «insólitamente incompatible» con alegar consumo propio, afirman los jueces
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida