Sustracción

Se enfrenta a año y medio de cárcel por sustraer material de obra

Lucila González

Ourense

Un juicio por robo con fuerza previsto en el Penal 2 de Ourense se suspendió este miércoles debido a la indisposición de una de las abogadas. El acusado se enfrenta a un año y medio de cárcel por la presunta sustracción de diverso material de obra que la víctima— que había trabajado para el acusado— había dejado guardado en varios garajes de la ciudad.

Según el escrito de acusación, entre el 13 y el 31 de mayo de 2022, el acusado accedió al garaje, rompió el candado y se llevó los objetos sin consentimiento, entre ellos ventanas, puertas de cristal, radiadores, un plato de ducha de piedra, una antena de televisión, valorados en 4.463,4 euros. La vista será reanudada en nueva fecha.

