Diputados del PSOE ven «falta de medidas preventivas contra el fuego»

El grupo Socialista en la Diputación de Ourense celebró una rueda de prensa en la institución provincial para alertar sobre la ausencia de medidas preventivas contra el fuego de cara a el verano.

El portavoz provincial , Álvaro Vila Araújo, acompañado por las diputadas y los diputados Eva Pérez Gamote, Emilio Luis Díaz y Diego Fernández Nogueira subrayó que «a día de hoy la provincia de Ourense se encuentra ante la perspectiva de un nuevo verano de alto riesgo en iguales condiciones de vulnerabilidad que en agosto de 2025, cuando los fuegos arrasaron casi 170.000 hectáreas del territorio provincial».

«El modelo no cambió»

El pasado viernes se celebró una reunión de alcaldes con el delegado territorial de la Xunta, con técnicos de Medio Rural y representantes de Seaga. Según Vila, el encuentro no hizo sino confirmar que «el modelo no cambió. La administración autonómica sigue derivando la gestión de la prevención hacia los ayuntamientos y fiando todo el peso de la lucha contra los fuegos en la climatología y capacidad de extinción en los meses de verano», subrayó este. Según Vila, «la Xunta sigue delegando en los ayuntamientos sus propias responsabilidades en materia de gestión del territorio y de prevención estructural», nsistiendo en que la mayoría de los municipios de la provincia no disponen de medios para asumir esas tareas.

«A día de hoy estamos exactamente igual que hace un año. Ni la Xunta ni la Diputación tomaron ninguna medida estructuralmente diferente a las de los ejercicios anteriores», afirmó el portavoz socialista. Las condiciones meteorológicas agravan el panorama. «Los expertos advierten de que un invierno y una primavera tan húmedos como los actuales generarán una acumulación excepcional de biomasa , que pueden derivar en una nueva emergencia».