Dos años y medio de cárcel por robar con violencia a una anciana con andador

El juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense por un robo con violencia terminó este miércoles con un acuerdo entre las partes por el que la acusada aceptó una condena de dos años y medio de prisión.

Los hechos se remontan a la mañana del 9 de diciembre de 2022, cuando la acusada «guiada por el ánimo de lucro» abordó a la víctima, una mujer vulnerable— tenía 79 años y empleaba un andador para desplazarse— con la intención de apoderarse del bolso que portaba, así como del contenido.

Según el escrito de acusación, la mujer dio un fuerte tirón del bolso a la vez que propinó «un fuerte empujón» a la víctima, provocando que se desequilibrase y cayera al suelo. Una vez en el suelo, forcejeó con la anciana hasta lograr su propósito.

A consecuencia de la violencia empleada durante el robo, la mujer sufrió un traumatismo en la cadera izquierda y una fractura de pelvis en la rama íleo-pubiana izquierda. Las lesiones requirieron asistencia médica y un tratamiento que incluyó inmovilización de caderas, reposo y posterior deambulación con muletas, además de tratamiento analgésico.

El proceso de recuperación se prolongó 60 días, de los cuales 20 fueron de perjuicio moderado por pérdida temporal de calidad de vida y 7 días de perjuicio grave, según el informe médico incorporado a la causa.

Fiscalía solicitaba por lo sucedido 3 años de prisión por el delito de robo y 1 año por un delito de lesiones. La denunciada ha aceptado una rebaja: 2 años por el robo y 6 meses por las lesiones. La denunciante ya ha fallecido. n