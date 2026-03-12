Más de 700 pacientes atendidos con enfermedad renal avanzada

El hospital de Ourense se suma a la conmemoración, hoy, del Día Mundial del Riñón con un acto de sensibilización para visibilizar la enfermedad renal crónica y destacar la importancia de las conexiones clínicas, tecnológicas y profesionales para el diagnóstico precoz y seguimiento. Con una iniciativa inmersiva con gafas de realidad virtual, llamada «Conexións (In)visibles», es posible acercarse al impacto de la enfermedad renal crónica y el día a día de estos pacientes. La enfermedad puede pasar desapercibida años, hasta fases avanzadas. Entre el 12 y el 13% de la población padece enfermedad renal crónica. En 2024, Nefrología del CHUO atendió a 724 personas con enfermedad renal crónica avanzada. Ourense desarrolla un programa pionero, que con la minería de datos en la historia clínica de los pacientes, permite mejorar el seguimiento de casos y su diagnóstico precoz.

