Sanidad
Más de 700 pacientes atendidos con enfermedad renal avanzada
Uno de cada 7 adultos padece dolencia crónica de riñón, que puede pasar años desapercibida
El hospital de Ourense se suma a la conmemoración, hoy, del Día Mundial del Riñón con un acto de sensibilización para visibilizar la enfermedad renal crónica y destacar la importancia de las conexiones clínicas, tecnológicas y profesionales para el diagnóstico precoz y seguimiento. Con una iniciativa inmersiva con gafas de realidad virtual, llamada «Conexións (In)visibles», es posible acercarse al impacto de la enfermedad renal crónica y el día a día de estos pacientes. La enfermedad puede pasar desapercibida años, hasta fases avanzadas. Entre el 12 y el 13% de la población padece enfermedad renal crónica. En 2024, Nefrología del CHUO atendió a 724 personas con enfermedad renal crónica avanzada. Ourense desarrolla un programa pionero, que con la minería de datos en la historia clínica de los pacientes, permite mejorar el seguimiento de casos y su diagnóstico precoz.
n
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- Llevar droga en la funda del triángulo del coche es «insólitamente incompatible» con alegar consumo propio, afirman los jueces
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida