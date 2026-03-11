Educación
Verín tendrá nueva escuela infantil
El Concello de Verín construirá una nueva escuela infantil municipal de 0 a 3 años con una inversión prevista de 1.162.000 euros, una cifra elevada, pero que «no supondrá una carga significativa para las arcas municipales».
Así lo indican desde el consistorio, desde donde aseveran que el proyecto «contará con una financiación externa estimada de hasta el 97%». Aunque no trasladan cuál será esa fuente de financiación. Lo que sí adelantan es que la licitación de la obra está prevista para finales de este mismo mes «una vez completada la planificación técnica y urbanística», entonces «el concello continuará trabajando en la captación de nuevas líneas de financiación de mayor cuantía, entre ellas programas europeos como los fondos Feder».
La ayuda que no entrará dentro de las opciones es la autonómica. Desde el concello cuentan que «se decidió renunciar a la subvención concedida por la Xunta al considerar que el importe destinado a la ejecución de la obra resultaba claramente insuficiente para garantizar la correcta construcción de la infraestructura».
El ejecutivo autonómico destinaba 700.000 euros para estas ayudas, sin embargo, desde Verín explican que de esa partida solo 507.000 euros iban dedicados a la actuación, mientras que el montante restante se tenía que aplicar en gastos de funcionamiento. «Esto suponía que el importe disponible para la construcción no permitía asegurar la viabilidad del proyecto ni su correcta ejecución», defiende el consistorio verinés.
La oposición, el Partido Popular municipal, sostiene que fue «la mala gestión» del bipartito(PSOE-BNG) la que ocasionó que «se perdiese» la subvención, pero el concello refuta: « se optó por desarrollar un proyecto más ambicioso y mejor adaptado a las necesidades de la villa. Lo que permitirá construir una escuela infantil municipal en una parcela de titularidad municipal y diseñada para uso educativo».
Así pues, Verín contará con una nueva escuela infantil en una parcela de la Avenida Portugal, en el espacio de las actuales piscinas descubiertas.n
