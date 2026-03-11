Sociedad
Suspendida la huelga en Forvia tras confirmarse la carga de trabajo
Ourense
Los trabajadores de Forvia—antigua Faurecia— trasladaban su intención de ir esta misma semana a huelga indefinida ante la carencia de carga de trabajo que amenazaba a la plantilla ourensana. Sin embargo, tras una reunión con el comité suspenden el plan. La empresa del sector de la automoción les confirmó que habrá trabajo «al menos hasta 2028».
Así lo hacen saber en un comunicado en el que explican que la dirección se comprometió a prorrogar durante dos años más las condiciones de salida de la compañía pactadas en el caso de que fuese necesario un ajuste de cuadro de personal.
El acuerdo fue ratificado por 132 votos a favor, 73 en contra y 3 en blanco.n
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida
- Vivir en la ruta del ruido nocturno (y ahora diurno) : «Sólo en el casco vello contabilizamos 190 locales»