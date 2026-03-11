Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la huelga en Forvia tras confirmarse la carga de trabajo

Lucila González

Ourense

Los trabajadores de Forvia—antigua Faurecia— trasladaban su intención de ir esta misma semana a huelga indefinida ante la carencia de carga de trabajo que amenazaba a la plantilla ourensana. Sin embargo, tras una reunión con el comité suspenden el plan. La empresa del sector de la automoción les confirmó que habrá trabajo «al menos hasta 2028».

Así lo hacen saber en un comunicado en el que explican que la dirección se comprometió a prorrogar durante dos años más las condiciones de salida de la compañía pactadas en el caso de que fuese necesario un ajuste de cuadro de personal.

El acuerdo fue ratificado por 132 votos a favor, 73 en contra y 3 en blanco.n

