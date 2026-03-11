Agravante
Un robo en Ourense en un contexto de transfobia llega a juicio pero la víctima ya ha fallecido
El único acusado de unos hechos supuestamente cometidos en grupo asegura que él no hizo nada, pero la Fiscalía mantiene la acusación y solicita 5 años de prisión con una agravante de discriminación
Se acogió a su derecho a responder solo a su defensa y afirmó que él no hizo nada. Su versión se une a la falta de una prueba fundamental, por el hecho de que la víctima ya ha fallecido. El juicio tuvo lugar ayer en el Penal 2 de Ourense. Los hechos, que se remontan a septiembre de 2022, aludían a un robo violento con un contexto de transfobia. La persona perjudicada se encontraba con un grupo de varios jóvenes. En medio de la conversación, tras una pregunta por su vestimenta, indicó que era transexual. Los miembros del grupo «obraron con la intención de hacer de menos» a esta persona por su identidad de género. Después le pidieron sus pertenencias.
El acusado le quitó una bandolera, dice el fiscal en el escrito de conclusiones. Los miembros del grupo se pusieron a jugar lanzando el objeto unos a otros para mofarse. Presuntamente, el acusado ocultó la bandolera detrás de su cuerpo y el resto sustrajo lo que había dentro. Tras recuperarla, la víctima se dio cuenta de que faltaba su cartera, volvió y presuntamente el acusado se la lanzó vacía y otro la increpó con transfobia y le dio un bofetón. La fiscal mantuvo la acusación, atribuye agravante de discriminación por orientación sexual y pide 5 años de cárcel.
Suscríbete para seguir leyendo
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida
- Vivir en la ruta del ruido nocturno (y ahora diurno) : «Sólo en el casco vello contabilizamos 190 locales»