Un robo en Ourense en un contexto de transfobia llega a juicio pero la víctima ya ha fallecido

El único acusado de unos hechos supuestamente cometidos en grupo asegura que él no hizo nada, pero la Fiscalía mantiene la acusación y solicita 5 años de prisión con una agravante de discriminación

Edificio judicial de Ourense.

Edificio judicial de Ourense. / I. O.

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Se acogió a su derecho a responder solo a su defensa y afirmó que él no hizo nada. Su versión se une a la falta de una prueba fundamental, por el hecho de que la víctima ya ha fallecido. El juicio tuvo lugar ayer en el Penal 2 de Ourense. Los hechos, que se remontan a septiembre de 2022, aludían a un robo violento con un contexto de transfobia. La persona perjudicada se encontraba con un grupo de varios jóvenes. En medio de la conversación, tras una pregunta por su vestimenta, indicó que era transexual. Los miembros del grupo «obraron con la intención de hacer de menos» a esta persona por su identidad de género. Después le pidieron sus pertenencias.

El acusado le quitó una bandolera, dice el fiscal en el escrito de conclusiones. Los miembros del grupo se pusieron a jugar lanzando el objeto unos a otros para mofarse. Presuntamente, el acusado ocultó la bandolera detrás de su cuerpo y el resto sustrajo lo que había dentro. Tras recuperarla, la víctima se dio cuenta de que faltaba su cartera, volvió y presuntamente el acusado se la lanzó vacía y otro la increpó con transfobia y le dio un bofetón. La fiscal mantuvo la acusación, atribuye agravante de discriminación por orientación sexual y pide 5 años de cárcel.

Un robo en Ourense en un contexto de transfobia llega a juicio pero la víctima ya ha fallecido

