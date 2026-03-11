La mejor hamburguesa de España se come en Galicia: «No busca fuegos artificiales, busca sabor en cada bocado»

Un filete de carne picada entre dos panes. Esa es la base de la hamburguesa, una receta que desde sus inicios cautivó el paladar del ser humano y que hoy en día parece estar causando mayor furor que nunca. Aunque la carne picada ya era una recete utilizada en la época romana, no fue hasta el siglo XIX cuando, desde el puerto de Hamburgo, unos marineros alemanes llevaron su receta a los Estados Unidos, donde un chef de Connecticut elaboró la primera hamburguesa norteamericana.

Fue el principio del fin y es que, desde entonces, la popularidad de la receta fue creciendo hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día: uno de los platos estrella de la gastronomía español, y es que no hay lugar en el mundo donde las hamburguesas pasen desapercibidas, hasta el punto de que los nuevos negocios centrados en este plato se han ido multiplicando en todas las provincias españolas.

La mejor hamburguesa, en Galicia

Con tantas hamburgueserías y con la amplia variedad de propuestas existentes (tradionales, smash, de vaca, con elementos dulces...) es complicado saber cuál es la mejor, pero es algo de lo que se encarga Best Burger Spain, que ha anunciado este martes 10 de marzo la ganadora de la sexta edición de su Campeonato de España de Hamburguesa. Un premio que en esta nueva edición del popular concurso gastronómico recayó en Galicia.

En concreto, el premio fue a parar a Ourense, tras imponerse en la final la Bágoa Gastrobar (Rúa Sanmiguel nº7) a las otras 14 hamburgueserías finalistas, entre ellas la compostelana Flaco.

Así es SaboRosa

Bágoa Gastrobar logró el primer premio en el Best Burger Spain con SaboRosa, una hamburguesa en la que destaca «el producto gallego como un tesoro cercano».

Se trata de una receta a base de pan brioche, mermelada de panceta ahumada, gurger de buey madurado, cebolla, panceta curada, queso ahumado y mayonesa de ajos asados.

La hamburguesa SaboRosa, de Bágoa Gastrobar / Cedida

«He pensado en sabores que recuerdan a casa», señalan desde el restaurante ourensano, cuyo resultado es una hamburguesa que «no busca fuegos artificiales, busca verdad en cada bocado»: «Todo pensado para que quien la prueba sienta que está sentado en una mesa gallega».

Noticias relacionadas

Galicia sabe a hamburguesa

Con la victoria de la propuesta de Bágoa Gastrobar en la edición de este año lo que queda claro es que Galicia parece el territorio ideal para comer una hamburguesa, y es que se pueden degustar en la comunidad las tres últimas ganadoras de este popular concurso: la Old School 1980 de Argentinos Burger (A Estrada), ganadora en la edición de 2024; la EM2 de The Carnivian (León), que está integrado en el espacio gastronómico El dieciocho en Santiago y que fue la ganadora el pasado año; y la ya mencionada SaboRosa.