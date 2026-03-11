Conferencias
El magistrado Alañón habla sobre la justicia
Fernando Alañón, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense, impartió una conferencia este martes, en el Liceo, sobre la justicia. En un acto presentado por Armando González, bibliotecario de la institución cultural, Alañón resolvió las dudas sobre el funcionamiento y contexto actual de la administración judicial, uno de los pilares del Estado.
