El Gobierno destina 9 millones extra a reparar vías tras los temporales

Las carreteras de titularidad estatal en la provincia están siendo objeto de actuaciones de reparación tras los daños provocados por las sucesivas borrascas y las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas. El Gobierno de España ha movilizado 9 millones de euros adicionales para reforzar las labores de conservación de la red viaria y reparar los tramos más deteriorados. Así lo anunció ayer el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, durante una visita a los trabajos de asfaltado que se están ejecutando en la Autovía A-52 a su paso por Verín.

Las actuaciones forman parte del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia, puesto en marcha tras los daños ocasionados por los temporales. Según explicó Santos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible identificó los tramos deteriorados y activó las reparaciones en cuanto las condiciones meteorológicas permitieron iniciar los trabajos.

Uno de los puntos donde ya se actúa es la Autovía A-52, considerada uno de los principales ejes de comunicación entre la meseta y Galicia. Las obras se centran en la renovación del firme en los tramos más afectados para garantizar la seguridad y la correcta circulación.

El plan especial incluye también intervenciones en la Autovía A-75 y en varias carreteras nacionales que atraviesan la provincia, como la N-120, la N-525, la N-540, la N-541 y la N-532.

En total, el programa de conservación extraordinaria en Galicia está dotado con 167 millones de euros, de los que 38 millones corresponden a fondos adicionales habilitados para reparar los daños provocados por los temporales.

Importe adicional

Al margen de estas actuaciones de emergencia, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ya licitó por 17,6 millones de euros la rehabilitación del firme de la A-52 entre los kilómetros 138 y 176. El tramo atraviesa los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro.

La actuación permitirá recuperar la capacidad estructural del firme y mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los principales corredores de tráfico.