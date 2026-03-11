Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Tren de borrascas

El Gobierno destina 9 millones extra a reparar vías tras los temporales

El subdelegado en Ourense, Eladio Santos, anunció en Verín que las obras incluyen la A-52 y otras carreteras estatales ourensanas

Santos, supervisando las obras en Verín. | FDV

Santos, supervisando las obras en Verín. | FDV

Lucila González

Ourense

Las carreteras de titularidad estatal en la provincia están siendo objeto de actuaciones de reparación tras los daños provocados por las sucesivas borrascas y las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas. El Gobierno de España ha movilizado 9 millones de euros adicionales para reforzar las labores de conservación de la red viaria y reparar los tramos más deteriorados. Así lo anunció ayer el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, durante una visita a los trabajos de asfaltado que se están ejecutando en la Autovía A-52 a su paso por Verín.

Las actuaciones forman parte del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia, puesto en marcha tras los daños ocasionados por los temporales. Según explicó Santos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible identificó los tramos deteriorados y activó las reparaciones en cuanto las condiciones meteorológicas permitieron iniciar los trabajos.

Uno de los puntos donde ya se actúa es la Autovía A-52, considerada uno de los principales ejes de comunicación entre la meseta y Galicia. Las obras se centran en la renovación del firme en los tramos más afectados para garantizar la seguridad y la correcta circulación.

El plan especial incluye también intervenciones en la Autovía A-75 y en varias carreteras nacionales que atraviesan la provincia, como la N-120, la N-525, la N-540, la N-541 y la N-532.

En total, el programa de conservación extraordinaria en Galicia está dotado con 167 millones de euros, de los que 38 millones corresponden a fondos adicionales habilitados para reparar los daños provocados por los temporales.

Importe adicional

Al margen de estas actuaciones de emergencia, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ya licitó por 17,6 millones de euros la rehabilitación del firme de la A-52 entre los kilómetros 138 y 176. El tramo atraviesa los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro.

Noticias relacionadas

La actuación permitirá recuperar la capacidad estructural del firme y mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los principales corredores de tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  2. La torre medieval entre vides salvada del olvido
  3. Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
  4. Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
  5. El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
  6. Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
  7. Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida
  8. Vivir en la ruta del ruido nocturno (y ahora diurno) : «Sólo en el casco vello contabilizamos 190 locales»

De una agresión tras una intimidación con nunchakus, al lanzamiento de gel hidroalcohólico a los ojos: enemistad entre vecinos de Ourense con versiones opuestas

El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras

Un robo en Ourense en un contexto de transfobia llega a juicio pero la víctima ya ha fallecido

Un robo en Ourense en un contexto de transfobia llega a juicio pero la víctima ya ha fallecido

Los comedores de Ourense incorporan un dispositivo anti-atragantamiento avalado por pediatras

Los comedores de Ourense incorporan un dispositivo anti-atragantamiento avalado por pediatras

La comarca de A Limia, unida ante los temporales: piden a Xunta y Deputación una respuesta urgente

Ridimoas encara una asamblea marcada por el incendio que devastó su bosque

Suspendida la huelga en Forvia tras confirmarse la carga de trabajo

Verín tendrá nueva escuela infantil

Tracking Pixel Contents