Los comedores de Ourense incorporan un dispositivo anti-atragantamiento avalado por pediatras

3546 muertes en un sólo año, es decir, casi 10 por día. Esta fue la cifra de fallecimientos causados por atragantamiento en España en 2022 (último rango del que se tienen datos). Y aunque la gran mayoría de ellos tuvieron como desafortunadas protagonistas a personas de avanzada edad, este tipo de accidentes supone también un problema patente entre la infancia, pues la Asociación Española de Pediatría afirma que los atragantamientos son la tercera causa de muerte no natural en niños menores de cinco años, por encima incluso de los accidentes de tráfico. Para reducir ese número lo máximo posible, la Federación de AMPAs públicas de Ourense (FAPA) ha puesto en marcha una iniciativa piloto con la que dotará sus servicios de Atención Temprana y Comedor con un dispositivo ‘made in’ Ourense.

Se trata del invento de la empresa Galproseme, que ha ido evolucionando a lo largo del último año para poder ser de la mayor utilidad. La herramienta, no invasiva, consiste en una bomba succionadora que en uno de sus extremos cuenta con una mascarilla a posicionar en la boca del atragantado, y mediante un émbolo, se succiona el ente que esté provocando la asfixia. Como modelo, es un dispositivo extendido del que hay multitud de variedades y precios en el mercado. La iniciativa gallega destaca por dos factores: ofrecer tanto un tamaño para adultos como otro pediátrico (a los que se podría añadir más modalidades de ser necesario, según cuenta Marcos Vázquez, administrador de la empresa); y disponer la mascarilla a 90 grados respecto al tubo, facilitando así que el mismo asfixiado se pueda autoayudar.

Un prototipo ourensano para comedores y Atención Temprana

La colaboración de Galproseme por la FAPA llegó como consecuencia de encontrar la mejor solución a un problema patente que detectaban «dende hai moito tempo», como explica José Antonio Álvarez, presidente de la federación. «Sempre existe o medo aos atragantamentos, e aínda que as monitoras e monitores están formados en primeiros auxilios, queriamos ter un aopoio a maiores cando as téncios non funcionan, ou non se realiza perfectamente por nerviosismo», comenta. Tras meses buscando una opción que estuviera «medianamente comproba por profesionais», dieron con el prototipo ourensano, avalado por una asociación de pediatría, y comenzaron ayer su itinerario para implantarlo como dispositivo de salvaguarda: «Esperamos que nunca o teñamos que utilizar, pero creo que é unha arma máis para que esteamos maís tranquilos tanto as familias como os monitores no centro», añade.

Hoy, los servicios de desayuno y comedor e los CEIP A Ponte, Mestre Vide y Curros Enríquez, que dependen de la gestión de la FAPA, ya son los primeros en contar con este dispositivo anti-atragantamiento. El día anterior, las monitoras que trabajan en el servicio de catering recibieron las claves formativas para su uso, de mano de Marcos Vázquez, aunque otra de las ventajas de la herramienta es que no se necesita educación sanitaria para usarlo: poner a la persona afectada (tanto de pie como sentada) con el mentón hacia arriba y con la cabeza apoyada a una base rígida, como el torso del propo ayudante, asegurar bien la mascarilla en la boca, tirar de la palanca de la barra succionadora y empujarla de nuevo cuando llega a su límite. Esos son los sencillos pasos a tomar con este dispositivo que, eso sí, debe actuar únicamente como último recurso: «está recomendado utilizalo cando todos os métodos tradicionais non funciona, débese practicar primeiramente a manobra de Heimlichtanto por detección e alerta de tódolos nenos en movemento nun comedor, como porque permite controlar canta presión se está aplicar», detalla Rodríguez. El tiempo es también un factor fundamental para evitar un final trágico, pues el experto afirma que solo se puede actuar en los 8 minutos posteriores al atragantamiento, y en varios casos no es posible detectarlo hasta pasados más de 60 segundos.

La iniciativa piloto de FAPA es el primer paso hacia una corriente de seguridad que quieren extender en cotas. Empezando con la de los espacios, pues el dispositivo es necesario más allá de los comedores: «como clientes estanos a falar dende policía local ata restauración, ou empresas deportivar que organizan campamentos de verán. E non falamos soamente de comer, porque se por exemplo imos a unha piscina municipal podemos ver churros de natación mordidos»; explica Rodríguez. En este sentido, el mismo informe que proporciona los más recientes datos de fallecidos por atragantamiento explica también que el 86% de ellos se produjo porque un cuerpo extraño no alimenticio obstruyó las vías respiratorias.

La intención de la federación es también ampliarlo más allá de su control. Según explica José Antonio Álvarez, «empezamos aquí en Ourense porque temos unha xestión directa, así como as diferentes ANPAs que teñen o seu propio servizo de comedor xestionado por eles. Estamos a tentar ter unha liña de subvención propia para que entre todos poidamos ter estes dispositivos e un convenio coa distribuidora, de Ourense, para conseguir o mellor prezo e o maior número de dispositivos». Esta asociación ya había lanzado una iniciativa similar para cardioproteger todos los centros educativos con desfibriladores, pero no salió adelantes por diversos motivos como la inversión que supone. En este caso, ese factor se reduce considerablemente: el dispositivo anti-atragantamiento tiene un P.V.P. de 149,90 €, doce veces menos del precio de mercado habitual de los desfibriladores.