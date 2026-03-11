El comercio de la avenida de Portugal alega fuertes pérdidas tras 10 meses en obras

El anuncio, este mismo lunes, por parte de la empresa Opain S.L. de que paralizaba el proyecto de remodelación de la avenida de Portugal, en el barrio de O Couto, por el impago de facturas adeudadas por parte del Concello, ha dejado la calle convertida en un campo minado, sin luz, con baches y calles cortadas, por las que llevan diez meses transitando los vecinos. «Un caos», afirman, que ha supuesto graves pérdidas para el comercio de la zona y que ahora parece que puede extenderse sine die tras este parón de máquinas anunciado por la adjudicataria.

María Isabel, propietaria de un comercio en Avenida de Portugal / Iñaki Osorio

Ayer, el Concello, que ya había mostrado su sorpresa por el hecho de que la adjudicataria de una obra de 5,2 millones se plante por el retraso en el pago de unas facturas que ascienden a 400.000 euros, anunció que había notificado a Opain S.L. que le da tres días para retomar las obras.

La empresa Opain (antes Oteca y luego OCA), que se anuncia en redes sociales subrayando sus 30 años de historia y que cuenta con una oficina en Ourense, no adelanta si va a responder al requerimiento del Concello y se limita, por ahora, «a todo lo publicado en el comunicado que emitimos este lunes», indica, en relación al aviso enviado a la prensa —y no al propio Ayuntamiento— en el que dio la inesperada noticia de que paralizaba las obras.

Pablo Pérez, propietario de una panadería gourmet, en el tramo de Avenida de Portugal donde las obras están aún más atrasadas / Iñaki Ourense

El silencio impera entre todos los implicados en el conflicto. El concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, afirma que «no vamos a hacer declaraciones sobre esto», indicó a FARO.

Las obras de remodelación integral de la avenida de Portugal comenzaron en mayo de 2025, como una promesa de renovación integral de las infraestructuras subterráneas y de la superficie, con nuevas aceras, iluminación y mobiliario urbano. En principio, iban a finalizar en diciembre.

Ahora, tras el anuncio de que el proyecto se paraliza, la asociación de comerciantes del barrio de O Couto y la asociación de vecinos se han unido en una plataforma conjunta. Ante este cruce de acusaciones —en el que la empresa se planta por la morosidad del Concello y este lo atribuye a un simple retraso en certificaciones, aunque asegura disponer de fondos para pagarlas—, la plataforma solicita al Ayuntamiento «que aclare públicamente qué está ocurriendo en la tramitación, que se garantice la reanudación inmediata de las obras y que se informe a vecinos y comerciantes de un calendario claro y realista para la finalización del proyecto».

Patricia, propietaria de un establecimiento en la zona en obras / Iñaki Osorio

«Los vecinos y comerciantes no podemos convertirnos en los principales perjudicados de retrasos burocráticos o de problemas internos en la gestión administrativa», advierten.

Hablan los afectados

Enrique es uno de los comerciantes de la avenida de Portugal que ha sufrido los daños derivados «no solo del cierre de la calle y de los problemas para acceder en coche, con meses en los que la lluvia convirtió todo en un barrizal». Además, como propietario de lavandería y tintorería, señala que «en épocas muy buenas de cambio de temporada llegamos a ingresar solo un 20 % respecto al año anterior; es decir, un 80 % menos».

Todos los comerciantes consultados coinciden en que «durante semanas vimos solo tres obreros, algunos de firmas subcontratadas, que se quejaban de que no habían cobrado. Se iban y luego volvían a aparecer tiempo después. Había cierta desorganización», indican.

Patricia Gallego, comerciante en la zona, reconoce que «se notó muchísimo la caída de ventas. La Navidad, con todo levantado, tampoco fue buena». Además, añade: «Nos cortaron la calle, no se podía aparcar y tenías que pagar parking, mientras seguíamos pagando el mismo alquiler e impuestos pese a bajar las ventas. Lo mínimo es que el Concello diera una subvención al comercio al ver lo que iba a afectarnos».

Para Pablo Pérez, propietario de la conocida panadería gourmet Mestura, situada en el tramo de la Avenida de Portugal donde las obras están más retrasadas, «el daño al comercio ha sido grande. Es casi un año con gente que ha dejado de venir por la falta de accesibilidad en coche y a pie. Ahora se van dejando la calle llena de baches, escombros y con riesgo de caídas para la gente mayor».

Noticias relacionadas

También Isabel Fernández, de la tienda Todo Cabello, lamenta que «nos dijeron que iban a entregar esta obra en diciembre y ahora paran el proyecto y nos dejan casi sin luz, pues levantaron todo y aún no pusieron la nueva iluminación ni el mobiliario público solo arreglaron en este tramo las infraestructuras subterráneas». Lamenta ver una obra «tan lenta y desc oordinada pese a ser tan cara».