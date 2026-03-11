La comarca de A Limia, unida ante los temporales: piden a Xunta y Deputación una respuesta urgente

Alcaldes y alcaldesas de la comarca de A Limia mantuvieron esta semana una reunión de urgencia en el salón de plenos del Concello de Xinzo de Limia para acordar una estrategia conjunta con la que afrontar los daños provocados por la sucesión de temporales y las intensas lluvias de los últimos meses. El encuentro concluyó con un compromiso de unidad de acción entre los regidores para reclamar financiación a las distintas administraciones que permita reparar las infraestructuras afectadas.

El principal acuerdo adoptado fue solicitar una reunión urgente con el presidente de la Xunta de Galicia. Los responsables municipales consideran «imprescindible que el Gobierno autonómico se implique directamente en el proceso de reconstrucción», ya que aseguran que la magnitud de los desperfectos supera la capacidad presupuestaria de los concellos de la zona.

La economía y los daños

La mayoría de los municipios de la comarca ya iniciaron los trámites para acogerse al plan de ayudas del Gobierno Central. Según las valoraciones técnicas realizadas hasta el momento, los daños en el conjunto del territorio superan los cuatro millones de euros. Sin embargo, estas ayudas cubren como máximo el 50% del coste de las actuaciones necesarias.

Los alcaldes advierten de que esa financiación resulta «insuficiente para la realidad económica del rural», donde los concellos «no pueden asumir la otra mitad de la inversión sin comprometer seriamente su estabilidad financiera». Por ello, además de la reunión solicitada a la Xunta, el frente común comarcal trasladará también sus demandas a la Diputación de Ourense para buscar una implicación coordinada de las tres administraciones.

Durante la reunión se puso de relieve que los daños en pistas, accesos y otras infraestructuras públicas se repiten en distintos puntos del territorio, afectando de forma generalizada a la movilidad y a los servicios básicos en el rural.

Es por ello que no faltan concellos, participan Baltar, Calvos de Randín, Os Blancos, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, además de Xinzo de Limia y también Xunqueira de Ambía, que pese a localizarse en la comarca de Allariz-Maceda gran parte de su terreno está en zonas de A Limia, sin ir más lejos, en la antigua Lagoa de Antela, uno de los territorios afectados por las inundaciones donde se puso en peligro la producción de cereal.

Los regidores subrayan que la comarca debe hablar «con una sola voz» para que las administraciones superiores reconozcan la gravedad de la situación y actúen con rapidez para garantizar la seguridad y la movilidad de los vecinos sin asfixiar las arcas municipales.