Ourense forma a estudiantes de Medicina en el poder de la cura termal

El balneario ourensano de Laias acoge el próximo fin de semana —13 y 14 de marzo— unas jornadas centradas en el valor terapéutico de la balneoterapia para el tratamiento de patologías reumáticas, respiratorias y dermatológicas, una iniciativa promovida por la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, financiada por Turismo de Galicia, que forma a los futuros médicos de la comunidad en la cura termal. Dentro de esta iniciativa, un grupo de alumnos de la Universidad de Santiago conocerá la eficacia de la balneoterapia para abordar este tipo de dolencias.

La coordinadora de estas jornada es la doctora Dolores Fernández Marcos. Es especialista en hidrología médica y directora médica de Caldaria, que aglutina los balnearios ourensanos de Arnoia, Laias y Lobios.

Según esta experta en la materia, el alumnado participante en esta experiencia tendrá la oportunidad de conocer los últimos estudios científicos realizados en diferentes partes del mundo y que corroboran la eficacia terapéutica de la balneoterapia para tratar determinadas enfermedades, en especial las de tipo crónico.

La doctora destaca en particular las novedades que acercan expertos médicos de Francia, Alemania, de varios países del Este y también especialistas de nuestro país en relación a las indicaciones de la Medicina Termal para hacer frente a enfermedades reumatológicas como la patología reumática degenerativa, la artrosis, la artritis, el dolor crónico de la columna vertebral, lumbalgias o cervicalgias; también dolencias respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma; o problemas dermatológicos como la psoriasis , eccemas o la dermatitis atópica.

«También se pretende acercar al futuro médico el modo en el que en un balneario dotado de los perfiles profesionales adecuados se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas que tienen otras necesidades secundarias al problema principal, como trastornos de ansiedad, depresión o estrés que se prolongan en el tiempo o los pacientes oncológicos», destaca la doctora Marcos, que pone de relieve que «la medicina termal es una disciplina más compleja que la cura termal».