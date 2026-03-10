Un nuevo coche permitirá a la AECC de Ourense ampliar su labor social y llegar a más pacientes

No es poca la labor social que la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense lleva a cabo puerta por puerta. Desde prestar ayuda psicológica al paciente y a su entorno, hasta acompañar continuamente a aquellos que no se pueden desplazar hasta la sede de la calle Doutor Marañón. Sin embargo, este trabajo se realizaba, como explica su presidente Germán Rodríguez-Saa, «non vamos dicir, en precario, pero si tirando moito de axudas, en transporte público, taxi ou cos recursos propios de cada traballador e traballadora». Afortunadamente, desde ayer ese inconveniente cuenta con solución, pues la AECC presentó su nuevo vehículo de intervención.

El coche fue adquirido gracias a una subvención nominativa por parte del concello de Ourense, que con su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quiso estar presente en la inauguración: «Este coche lo pagan todos los ourensanos, lo que hacemos con esta subvención es canalizar la solidaridad de Ourense como representantes», alegó el regidor.

Este vehículo supone un avance clave para el trabajo diario de AECC y facilitará que su personal pueda valorar a pacientes, formar a las personas cuidadoras o intervenir psicológicamente en la red de apoyo mediante desplazamientos rápidos y seguros. «Cada kilómetro que haga este vehículo será para acompañar a una familia que probablemente esté pasando uno de los momentos más complicados de su vida», añadió Rodríguez-Saa. La compra del coche forma parte de una subvención destinada a apoyar el programa de atención psicosocial.

La futura sede de O Barco, en gestión

El coche tratará de llegar «a todos los sitios sin distinción». Con este objetivo, el presidente anunciara en octubre la intención de contar con una sede autónoma en O Barco de Valdeorras. Respecto a su evolución, Rodríguez-Saa explicó que estaban teniendo dificultades: «A que considerabamos como sede máis lóxica parece que ten alguna afección que podería facer que non sexa esa ubicación, pero estamos traballando man a man cos distintos gobernos para ter ese entorno o antes posible. O obxectivo é que antes de final deste mandato, en 4 anos, teñamos unha sede operativa».