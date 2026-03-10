La FAPA Ourense refuerza la seguridad en los comedores escolares

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Centros Públicos de Ourense —FAPA Ourense— reforzará la seguridad en los servicios de desayuno y comedor que gestiona en varios centros educativos de la ciudad mediante la incorporación de dispositivos de emergencia contra el atragantamiento.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo de la federación por mejorar la calidad de los servicios de atención temprana y comedor que desarrolla en distintos colegios. En concreto, la FAPA gestiona el servicio de atención temprana en los CEIP A Ponte, Mestre Vide y Curros Enríquez, además del comedor escolar en este último centro.

Como parte de esta medida, la federación dotará desde hoy a esos centros de dispositivos específicos para actuar en caso de atragantamiento y ofrecerá formación a las monitoras del servicio de catering encargado de la atención a los escolares para garantizar su correcta utilización.

Con esta actuación se pretende reforzar al máximo la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias durante las comidas, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro para los usuarios de estos servicios.

Desde la FAPA destacan que los programas de desayuno y comedor que impulsa la federación se han convertido en un referente a nivel nacional en distintos ámbitos. A la calidad de los productos utilizados y a la promoción de hábitos de alimentación saludable se suma ahora un nuevo paso en materia de seguridad y formación del personal.

Noticias relacionadas

La federación subraya así su compromiso con la mejora continua de los servicios que ofrece, priorizando el bienestar, la salud y la seguridad de las personas atendidas en los centros educativos. n