Obituario
Fallece Víctor Ferreiro, exsecretario de Podemos
Falleció a los 62 años el que fue secretario general de Podemos Ourense, Víctor Ferreiro. Desde la formación política han trasladado su hondo pesar por la noticia de su muerte, pues su pérdida «deja un enorme vacío entre todas las personas que tuvimos la suerte de conocerlo, trabajar con él y compartir militancia y amistad». El velatorio se ha instalado en la Sala 1 del Tanatorio de As Burgas, donde hoy, a las 12.00 horas, habrá un acto litúrgico de despedida.
