Expourense acogerá Previsel, el salón de prevención laboral que reunirá a 40 entidades y propondrá 50 actividades

Expourense acogerá entre el miércoles y el jueves la decimonovena edición de Previsel, el Salón de la Prevención y Seguridad Laboral, consolidado como el principal encuentro en Galicia centrado exclusivamente en la formación especializada en prevención de riesgos laborales. La cita reunirá a cerca de 40 entidades y ofrecerá un programa con más de 50 actividades entre jornadas técnicas, talleres y demostraciones prácticas.

El objetivo del salón es reforzar la cultura preventiva y promover buenas prácticas que contribuyan a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. En el encuentro participarán administraciones públicas, patronal, sindicatos, colegios profesionales, servicios de emergencias y centros educativos vinculados a la Formación Profesional.

Programación y simuladores

El programa incluye formación especializada dirigida a distintos sectores productivos, además de charlas y talleres de divulgación general sobre prevención, salud laboral o primeros auxilios. Entre los temas que se abordarán figuran el análisis del nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios, la preparación de mochilas de supervivencia para las primeras 72 horas tras una catástrofe, la prevención de negligencias en incendios forestales, las oportunidades laborales en el sector de la construcción o la gestión de la seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos.

Por todo ello, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia—ISSGA— volverá a utilizar este foro como plataforma de promoción de la cultura preventiva. El miércoles 11 impartirá un seminario sobre prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la atención a personas dependientes, mientras que el jueves ofrecerá una jornada centrada en el trabajo seguro con nanomateriales.

Entre las novedades de esta edición destaca también la participación de la Axencia Galega de Emerxencias—Axega—, que acudirá con una bomba de achique de gran caudal.

También participarán centros educativos vinculados a la Formación Profesional como el Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros y el CIFP A Carballeira, que presentarán simuladores de realidad virtual capaces de recrear emergencias sanitarias con experiencias inmersivas en 360 grados y 3D.

La Confederación Empresarial de Ourense—CEO— participará como expositora y organizará una jornada centrada en los riesgos de no aplicar correctamente las medidas de prevención laboral. Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia impartirá una sesión teórico-práctica sobre el control operacional básico en obra y, junto con la Asociación de Constructores de Ourense—ACO—, abordará las oportunidades de empleo en este sector.

Público generalista

Los sindicatos también participarán en el programa con distintas actividades formativas. UGT organizará talleres sobre la preparación de mochilas de supervivencia, mientras que CC.OO. impartirá un seminario sobre enfermedades profesionales y la CIG centrará su jornada en la prevención y seguridad de los trabajadores ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. El sindicato de enfermería SATSE ofrecerá además formación especializada sobre accesos vasculares y manejo integral de la vía aérea.

La programación se completará con talleres de reanimación cardiopulmonar, demostraciones prácticas de manejo de extintores y la visita del helicóptero medicalizado H4, además de exposiciones de equipamientos y vehículos de emergencias aportados por distintas entidades.

La asistencia a estas actividades es gratuita, pero necesita inscripción previa a través de la web www.previsel.com o mediante el teléfono 988 36 60 30. El horario de apertura del salón será mañana de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas, pasado mañana, el jueves, solo habrá turno matinal: entre las 10.00 y las 14.00 horas.