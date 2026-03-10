La DO Ribeira Sacra, elegida como la tercera mejor de España

La DO Ribeira Sacra ha sido elegida como la tercera mejor denominación de origen de vino de España en los Premios Verema 2025, en una clasificación en la que compartió el podio con Valdeorras y Terra Alta entre más de 70 sellos. El reconocimiento fue concedido a partir de más de 340.000 votos emitidos por público y profesionales del sector.

Verema está considerada la principal comunidad de aficionados y profesionales del vino en habla hispana. Entre sus votantes figuran sumilleres, enólogos, distribuidores, representantes del canal Horeca y consumidores finales, un perfil que, según el Consejo Regulador, refuerza el valor del resultado obtenido por la denominación.

El presidente del Consejo Regulador, Antonio Lombardía Crespo, atribuyó el premio al conjunto del sector y destacó el trabajo de viticultores y bodegueros: «Este galardón pertenece pura y exclusivamente a todos los viticultores y bodegueros de nuestra denominación de origen».

Lombardía también señaló que la tercera posición supone un respaldo al trabajo desarrollado en la comarca y afirmó que el Consejo Regulador mantendrá su línea de actuación para reforzar el reconocimiento de la marca. Además, trasladó su felicitación a los miembros del pleno del organismo y consideró que el premio avala las decisiones adoptadas en favor de «la calidad y la excelencia técnica».

La denominación consolida así, según el texto difundido por la entidad, un inicio de año marcado por este reconocimiento.