La Diputación reconoce el liderazgo femenino con diplomas 8-M mes a mes

La Diputación Provincial entregó los diplomas del programa «8M, mes a mes», una iniciativa del área de igualdad que reconoce, a lo largo del año, la labor de mujeres y colectivos que contribuyen al desarrollo social, económico y humano de la provincia, según recordó la diputada de Igualdad, Teresa Barge.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó que la institución «no solo se suma a la reivindicación global del Día Internacional de la Mujer, sino que pone en valor una realidad que forma parte de la identidad de Ourense: una provincia construida también gracias al talento, al esfuerzo y al compromiso de las mujeres». Subrayó además que la igualdad debe ser un compromiso permanente, presente en todas las acciones públicas.

Durante este ciclo, han sido reconocidas diferentes iniciativas y referentes femeninos de la provincia. Entre ellas, las Supermujeres de Boborás, la escritora Inma Soto, las Mujeres Rurales de Arnuide, la asociación Aspadisi representada por Josefa Rodríguez, las auxiliares del Servicio de Ayuda en el Hogar de A Bola, Noelia Conde y las mujeres de los servicios de extinción destacadas tras las olas de incendios. También recibieron distinción la asociación Femuro, la pianista María del Mar Blanco, la pastora Elvira Pérez, la modista Julia Feijóo y la comunicadora Montse Estévez.

«Apoyar a las mujeres del rural significa fortalecer el futuro de la provincia», subrayó Menor, quien recordó que «donde hay igualdad hay progreso, oportunidades y territorio vivo». Así, el presidente provincial sostuvo además que estas distinciones «reconocen historias que muchas veces nacen lejos de los focos, pero son fundamentales para mantener activas villas y aldeas». n