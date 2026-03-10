La Diputación ayuda al Estado para abordar dos millones de daños causados por el temporal

La evaluación de los daños del temporal en la provincia sigue sumando ceros. La Diputación ha hecho balance de los desperfectos para presentarlo ante el Gobierno central y solicitar ayudas, que, según el presidente provincial, Luis Menor, suman 2.017.613 de euros, la mayoría por daños en la vías de la provincia.

Según informó ayer ante la Xunta de Goberno de la Diputación, esta documentación fue remitida al Ministerio de Política Territorial con el objetivo de optar a las ayudas previstas tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, referida a los temporales registrados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Los informes técnicos elaborados por los servicios provinciales describen diversas afecciones en diferentes puntos de la red viaria, como el colapso de drenajes por arrastres y sedimentos, deterioro de firmes con baches y pérdida de adherencia, deslizamientos de tierra y daños estructurales en muros de contención.

Luis Menor destacó que se trata de actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial y el buen estado de las carreteras provinciales, por lo que la Diputación solicita al Estado que cubra hasta el 50 % de estas inversiones, tal y como establece la normativa vigente. «Desde la Diputación vamos a ser firmes para que el Estado cumpla con el que establece la normativa y cubra hasta la mitad de estos fondos, permitiendo así acelerar la reparación de los daños sufridos», recalcó el presidente provincial.

Junto a esta reclamación al Gobierno central, la Xunta de Gobierno aprobó también 16 expedientes de cooperación municipal que suman 508.583,28 euros, destinados a actuaciones en 13 ayuntamientos de la provincia.

En concreto, las subvenciones permitirán desarrollar actuaciones en Barbadás, Beade, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Coles, A Gudiña, Petín, Porqueira, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Sarreaus, #Trasmiras y Vilamartín de Valdeorras.

Las ayudas están destinadas la diferentes intervenciones de carácter municipal, entre las eres mejoras en el abastecimiento y saneamiento, pavimentaciones y actuaciones en la red viaria, acondicionamiento de espacios públicos, rehabilitación de equipaciones municipales y mejoras en infraestructuras locales.

El presidente provincial destacó que, sumando estas ayudas a los ayuntamientos y los recursos solicitados al Estado para reparar los daños de los temporales, la Diputación está movilizando más de 2,5 millones de euros para la provincia de Ourense.

A Arnoia suma 190.000 más

El Concello de A Arnoia también evaluó en cerca de 190.000 euros los daños causados por las lluvias y riadas de este invierno que provocaron destrozos en diferentes infraestructuras municipales y pedirá un 50% de ayuda al Estado.

Una parte muy importante de los daños no se debe únicamente a la fuerza del agua, sino al arrastre de innumerables troncos, ramas y árboles que al llegar al municipio dañaron bienes y mobiliario. El alcalde, Rodrigo Aparicio Santamaría, recuerda que ya en el año 2021 una importante riada dejó en las áreas recreativas municipales toneladas de ramas y árboles, provocando graves daños. En este temporal de hace unas semanas, la zonas más afectadas han sido las áreas de O Inquiau y As Poldras, entre otras.