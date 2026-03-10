La constructora para la obra de avenida Portugal por los impagos del Concello

Diez meses después del inicio de las obras, la empresa Opain, SL, concesionaria del proyecto de mejora de la avenida de Portugal, uno de los más costosos —con un presupuesto de más de 5,2 millones de euros—, ha enviado un comunicado sin precedentes en una obra pública, en el que anuncia «la suspensión temporal de las obras a partir de ayer, lunes, ante la imposibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto debido al incumplimiento de los compromisos de pago por parte del Concello de Ourense», afirma.

La empresa ha publicado un anuncio en prensa para comunicar el cese provisional de los trabajos. Esto ha molestado especialmente al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien además afirma que es «injustificable» que una empresa paralice un proyecto de esa envergadura, con un presupuesto que supera los 5,2 millones de euros, por un retraso que, según el regidor, es de solo 400.000 euros.

Este proyecto ya había enervado a vecinos y comerciantes, ya que estaba previsto que concluyese a finales del pasado año y lleva ya diez meses cortando el tránsito por esta dinámica y muy comercial vía pública, convertida «en un campo de batalla», según los afectados. Ahora, además, parece amenazar con retrasarse aún más. Según el comunicado público de la empresa Opain, «el Ayuntamiento nos adeuda facturas correspondientes a noviembre de 2025, diciembre de 2025 y enero de 2026».

Retrasos al aparecer amianto

La adjudicataria afirma en ese comunicado —que ha molestado especialmente al gobierno local y al alcalde por haberse enterado «por la prensa» y no de forma directa— que durante el desarrollo de las excavaciones para el proyecto integral de mejora de la avenida de Portugal, se detectó «la presencia de amianto, no previsto en el proyecto original». Ante esa situación, «se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y salud ambiental». Aseguran que tuvieron que asumir «la gestión y retirada especializada del material para proteger a vecinos y trabajadores. Esta contingencia técnica, aunque ralentizó el ritmo de ejecución, fue gestionada con absoluta prioridad por la seguridad pública», afirman.

Según la empresa, a pesar de los sobrecostes derivados del amianto, mantuvieron la actividad bajo el compromiso municipal de abonar los pagos pendientes. Sin embargo, añaden que, a fecha de hoy, siguen impagadas las mencionadas facturas».

Por otro lado, señalan la «insostenibilidad financiera», ya que la suma de estos impagos consecutivos «hace inviable el mantenimiento de suministros, maquinaria y personal».

Por ello, añaden, «la empresa se ve obligada a detener la ejecución hasta que se produzca la regularización integral de la deuda», pero aseguran que dejan perimetrada la seguridad en todo el ámbito de la obra, y que velarán para que no haya riesgo para los residentes.

Jácome urge el pago

El alcalde mostraba ayer su descontento por no haber comunicado este parón al Concello y «además, como indica la ley, con un mes de antelación». Por otro lado, advierte de que «legalmente también se requieren cuatro meses de impagos para justificar un paro, circunstancia que no se ha dado. Resulta injustificado que una empresa del sector paralice un proyecto de 5.200.000 euros por un retraso de 400.000».

Jácome afirma que darán orden a la empresa «de cumplir con sus obligaciones» y que «ya ha ordenado a cada departamento que abone las dos facturas pendientes de noviembre y diciembre de 2025, mientras que la de enero está siguiendo su curso habitual de contabilización».

Puntualiza el regidor que «estas contingencias no se deben a la solvencia del Concello de Ourense, que es excelente —los fondos están en caja—, ni tampoco a la gestión política». Advierte de que en breve ampliará las razones que dieron lugar a este parón de la empresa. El proyecto de avenida de Portugal interviene en 1,2 kilómetros de calle y está cofinanciado con fondos municipales y, el 23,5% del total, con ayuda europea de los Next Generation.

BNG: «Llevan meses mintiendo»

Para el portavoz del BNG, Luis Seara, lo ocurrido «es, por desgracia, esperado. Llevamos muchos meses advirtiendo de la situación y de que las obras podrían entrar en parálisis debido a los continuos incumplimientos por parte del gobierno local, y ahora vemos cómo todas nuestras advertencias eran ciertas».

Seara incide además en que «a lo largo de los últimos días recibimos información de que la empresa no iba a continuar y tenemos constancia de que una de las subcontratas ya retiró la semana pasada parte del material y de la maquinaria que allí se estaba empleando».

Añade que «hemos preguntado en múltiples ocasiones, tanto en el pleno como en las juntas de área, sobre el estado de las obras y el cumplimiento de los plazos, y siempre se dijo por parte del concejal delegado, Francisco Lorenzo, que las obras iban según lo previsto cuando sabía que no era cierto, por lo que lleva meses mintiendo descaradamente».

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Ana Méndez, afirma que «ya advertimos de esta situación en el mes de febrero en las juntas de área, cuando trasladamos la preocupación de los vecinos y comerciantes por los graves perjuicios que la paralización de las obras estaba provocando en la zona».

Añade que «resulta especialmente grave que, mientras el alcalde presume constantemente en las redes sociales de las obras que se están haciendo en la ciudad, después no se paguen y acaben paralizándose».

Desde el Grupo Municipal Popular reconocen también «la profesionalidad de la empresa, que anunció que dejará la zona en condiciones de seguridad para vecinos y negocios».

PSOE con los afectados

Las socialistas habían solicitado formalmente la convocatoria de una junta de portavoces con el objetivo de que el gobierno municipal informara sobre la situación pero «no se convocó ni se dio información». Exigen explicaciones tras la paralización por impago, «una situación de caos financiero de la que venimos advirtiendo todo el mandato y que deja desprotegidos a los vecinos y comerciantes afectados por las obras».