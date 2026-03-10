Concello
El Concello planea un medio maratón en la ciudad
El Concello de Ourense prevé ampliar sus carreras populares con un medio maratón de 21.097 metros. Según el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el trazado será sobre asfalto para que pueda ser homologado en carreras oficiales y la ubicación posiblemente «la carretera entre Alongos y Peares».
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La torre medieval entre vides salvada del olvido
- Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
- Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
- El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
- El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
- Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
- Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida