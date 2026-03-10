La CEO crea la distinción Marisol Novoa para preservar su legado

La Confederación Empresarial de Ourense —CEO— anunció este lunes la creación del Reconocimiento Impulsa Marisol Novoa, una nueva distinción, destinada a poner en valor la trayectoria y el liderazgo de mujeres referentes en el ámbito empresarial y profesional de la provincia, que lleva por título el nombre de la expresidenta de la confederación, fallecida en el 2025.

El anuncio se realizó durante un acto celebrado en el patio de la sede de la organización empresarial en la ciudad de As Burgas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que reunió a alrededor de un centenar de mujeres y hombres procedentes de distintos sectores empresariales, entidades y organismos de la provincia.

Durante su intervención, el presidente actual de la CEO, David Martínez, subrayó que este reconocimiento «está dirigido a mujeres de la provincia» y nace con el objetivo de mantener «vivo el legado» de Marisol Novoa, de quien destacó «todo lo que hizo por la mujer y por esta provincia».

La vicepresidenta de la organización, Beatriz Gómez, fue la encargada de presentar oficialmente el nuevo galardón, que rinde homenaje a quien presidió la CEO entre 2019 y 2025 y que fue pionera al convertirse en la primera mujer en liderar una organización empresarial provincial en Galicia. Según explicó, el reconocimiento «nace con vocación de continuidad para celebrarse cada año en torno al 8 de marzo y reconocer trayectorias que hayan contribuido al desarrollo económico y social desde el liderazgo femenino».

En esta primera edición, la CEO otorgó el reconocimiento a Ana María Méndez Gómez, por «su destacada trayectoria profesional y a su compromiso con el impulso del asociacionismo femenino y la igualdad de oportunidades».

Méndez fue presidenta de la Asociación de Empresarias de Ourense—AME— durante tres mandatos y también la primera presidenta de la Federación Hispano-Lusa de Empresarias. Actualmente continúa implicada en distintas iniciativas orientadas a visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito profesional.

Con la creación de este galardón, la Confederación Empresarial de Ourense busca consolidar una cita anual en torno al 8 de marzo que mantenga vivo el legado de Marisol Novoa y continúe impulsando el liderazgo femenino dentro del tejido empresarial de la provincia.