Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Ayudas

Se abre una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo

La iniciativa de la Xunta quiere movilizar viviendas en alquiler accesible

d. a.

Ourense

La Xunta abrió este 9 de marzo una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo, destinada a movilizar viviendas en alquiler accesible. La iniciativa, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, cuenta este año con más de 2,8 millones de euros y prevé 5,7 millones hasta 2028. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 3 de junio.

Según explicó el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, los propietarios podrán optar a ayudas de hasta 16.000 euros por vivienda, con 11.000 para rehabilitación y mejora, además de 3.000 euros para seguros de impago o multirriesgo. El programa prevé también una ayuda adicional de 2.000 euros si la vivienda se alquila a menores de 36 años o a unidades familiares con menores o personas dependientes a cargo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  2. La torre medieval entre vides salvada del olvido
  3. Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje
  4. Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
  5. El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
  6. El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
  7. Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, 'estupefactos' ante el proyecto de traslado subsidiario
  8. Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida

La constructora para la obra de avenida Portugal por los impagos del Concello

La CEO crea la distinción Marisol Novoa para preservar su legado

Sara Vázquez, profesora na academia Arume Labs de Ourense: «Se a PAU cambia cada curso, non podemos ter o modelo de libro de hai 20 anos»

Sara Vázquez, profesora na academia Arume Labs de Ourense: «Se a PAU cambia cada curso, non podemos ter o modelo de libro de hai 20 anos»

Un nuevo coche permitirá a la AECC de Ourense ampliar su labor social y llegar a más pacientes

Un nuevo coche permitirá a la AECC de Ourense ampliar su labor social y llegar a más pacientes

Expourense acogerá Previsel, el salón de prevención laboral que reunirá a 40 entidades y propondrá 50 actividades

La Diputación ayuda al Estado para abordar dos millones de daños causados por el temporal

La Diputación reconoce el liderazgo femenino con diplomas 8-M mes a mes

Fallece Víctor Ferreiro, exsecretario de Podemos

Tracking Pixel Contents