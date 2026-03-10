Ayudas
Se abre una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo
La iniciativa de la Xunta quiere movilizar viviendas en alquiler accesible
d. a.
La Xunta abrió este 9 de marzo una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo, destinada a movilizar viviendas en alquiler accesible. La iniciativa, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, cuenta este año con más de 2,8 millones de euros y prevé 5,7 millones hasta 2028. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 3 de junio.
Según explicó el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, los propietarios podrán optar a ayudas de hasta 16.000 euros por vivienda, con 11.000 para rehabilitación y mejora, además de 3.000 euros para seguros de impago o multirriesgo. El programa prevé también una ayuda adicional de 2.000 euros si la vivienda se alquila a menores de 36 años o a unidades familiares con menores o personas dependientes a cargo.
