Derribando muros por una lactancia y un parto dignos

Un muro erigido con cajas de cartón, en las que se mostraban comentarios críticos —algunos incluso insultantes—, recibidos en la red social Facebook por activistas de la lactancia materna de Ourense, fue derribado con la maqueta de una teta a gran escala para expresar, con este gesto simbólico de defensa activa, el rechazo contra el odio y los prejuicios que todavía genera esta práctica de alimentación y vínculo, pese a que la lactancia materna es un alimento nutritivo y equilibrado, y además forja un lazo férreo entre la madre y el bebé. Aporta numerosos beneficios demostrados por la ciencia: disminuye el riesgo de depresión posparto y la hemorragia posparto, reduce la probabilidad de muerte súbita y de alergias en los bebés, mejora la función gastrointestinal, potencia la función inmunológica, disminuye el riesgo de obesidad infantil y de diabetes, previene el riesgo de caries y también favorece el desarrollo dental, entre otras aportaciones testadas en varios estudios. Dar el pecho no tiene edad límite y refuerza la relación afectiva entre la madre y el hijo, porque transmite contención, seguridad y relajación para el bebé. Además es un ahorro económico y medioambiental, porque la leche materna, a demanda del pequeño, siempre está disponible.

La asociación Arrolos de Teta, que lucha por los derechos de la lactancia, la maternidad y las mujeres, convocó este 8-M dos acciones de calle, a mediodía y justo antes de la manifestación, con el fin de visibilizar sus reivindicaciones y «denunciar as violencias que se producen nas maternidades».

En la céntrica Praza de Bispo Cesáreo, por la mañana, leyeron un manifiesto, un grupo de madres amamantó a sus hijos e hijas en grupo y las mujeres activistas finalizaron el acto derribando el muro de cartón en el que habían expuesto los comentarios críticos. Por la tarde, las colaboradoras de Arrolos de Teta llevaron a cabo otra acción de visibilización en la Praza Maior, antes de acudir a la manifestación ciudadana del 8-M.

La asociación portó en la marcha varias pancartas con demandas y frases de protesta sobre la situación asistencial durante el parto y tras el nacimiento: «Sen nais non hai futuro»; «criar no feminismo tamén é activismo»; «parir con respeto non é un luxo, é un dereito»; «na miña cona non manda ninguén»; «sen un bo agarre, non hai lactancia. Precisamos xa sanitarias que nos asesoren», resaltan.

Arrolos de Teta es un grupo de apoyo entre mujeres que lleva 14 años acompañando a madres que eligen lactancia materna, con asesoramiento y apoyo de manera gratuita. Desde la asociación subrayan que «o dereito a recibir información veraz, acompañamento e apoio para amamantar en condicións dignas segue a vulnerarse en moitas ocasións». Arrolos reclama a las administraciones públicas «máis recursos, formación e protocolos que garantan un apoio real á lactancia materna».