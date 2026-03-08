Piden a la prisión de Ourense que informe si un presunto atracador ya no se droga

Tras la petición de la defensa en la audiencia preliminar, celebrada esta semana, la Plaza 2 de la Sección de lo Penal de Ourense remitirá un oficio al centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, para que la prisión provincial aclare si un acusado, sospechoso de un atraco, está en tratamiento de deshabituación por su problema de adicción a las drogas. Sin acuerdo de conformidad en la audiencia previa al juicio, la vista para resolver los hechos se ha señalado para finales de abril.

La causa llegará a juicio casi cuatro años después de los hechos, ocurridos la madrugada del 21 de agosto de 2022, en la calle del Paseo, en el centro de la ciudad.

A la 1:00 de esa noche, una persona empujó por la espalda a un varón y provocó con esa acción que el perjudicado se cayese al suelo. El atracador esgrimió una navaja y se apoderó de una mochila en la que el afectado llevaba diversa documentación y un móvil, valorado en más de 445 euros.

Según la Fiscalía, el asaltante le dijo a la víctima: «Si no quieres que te raje, no hagas nada». El ministerio público califica este suceso como un delito de robo con intimidación. En su escrito provisional, solicita para el encausado, presunto atracador, una condena de 3 años y medio de cárcel, más el pago de una indemnización a la Cruz Roja, la entidad propietaria del teléfono robado.