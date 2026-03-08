O Concello avanza no seu plan de limpeza
O Concello do Carballiño avanza no plan de mellora da limpeza municipal. Entre as intervencións previstas nas próximas semanas, destaca o inicio do baldeo de beirarrúas no casco urbano e a renovación de contedores en diversos puntos do municipio. Estes días rematouse o cambio dos contedores da Praza da Mina, que se atopaban deteriorados.
