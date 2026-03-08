Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

O Concello avanza no seu plan de limpeza

O Concello do Carballiño avanza no plan de mellora da limpeza municipal. Entre as intervencións previstas nas próximas semanas, destaca o inicio do baldeo de beirarrúas no casco urbano e a renovación de contedores en diversos puntos do municipio. Estes días rematouse o cambio dos contedores da Praza da Mina, que se atopaban deteriorados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents