O Carballiño viaja al pasado con una serie creada con inteligencia artificial

Acercar conocimiento a la juventud, adaptándolo a los medios que consumen, es el objetivo que se marcó el historiador carballiñés Carlos Montes para la creación de su último proyecto: una miniserie audiovisual que habla del concello de O Carballiño empleando la inteligencia artificial.

El que fuera alcalde de la villa ourensana presentó su proyecto en el consistorio municipal, donde acompañado del concejal de cultura, Diego Fernández, y del también historiador Carlos Rodríguez, garantizó que pese al empleo de una herramienta tan controvertida, y más para los trabajos creativos, «hay una rigurosa labor de documentación histórica».

La creación audiovisual usa la herramienta digital para dar vida a un Carballiño que ya no existe, abarcando hitos importantes desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIX y para ello combina «documentación histórica, guión narrativo y la creación visual con IA, empleando distintas herramientas para generar imágenes, voces y ambientaciones» todo ello para que vecinos e interesados puedan descubrir «momentos claves de la evolución urbanística y social de la villa».

La acogida desde el concello es positiva. El departamento de cultura que encabeza Diego Fernández celebra que el proyecto del integrante del Centro de Estudos Chamoso Lamas es «una herramienta muy útil para acercar historias de antes a vecinas y vecinos de un modo ameno y accesible», poniendo en valor «el conocimiento profundo» que Montes posee sobre «el pasado de O Carballiño».

El presidente del Centro de Estudos Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez, fue un paso más allá: «novedosa y necesaria». Con esos dos adjetivos calificó la iniciativa de «uno de los investigadores que más tiene trabajado sobre los orígenes de O Carballiño». En este sentido recordó que Montes ha publicado estudios como «As orixes do Carballiño», así como «otros estudios centrados en el desarrollo histórico da localidad».

El propio autor, Carlos Montes, defendió que «el objetivo es que todo el mundo pueda comprender como era O Carballiño en cada época y como fue creciendo y transformándose» usando «un formato pensado para todos los públicos y especialmente para las nuevas generaciones».

Estreno hoy

Así pues, la serie se estructura en diez capítulos con una duración aproximada de 14 minutos cada uno, en ellos distintos personajes históricos narran en primera persona «los acontecimientos más relevantes de cada época hasta el siglo XIX». Entre los escenarios recreados se encuentran enclaves emblemáticos como la antigua Praza do Cruceiro, hoy Praza dos Irmáns Prieto, o el entorno de la iglesia de San Antonio.

El estreno se producirá en público y por todo lo alto, en el Auditorio Manuel María, hoy a partir de las 12.00 horas. En la cita en la que se invita a todos los vecinos se visualizarán los tres primeros capítulos. A partir de ahí, la serie se emitirá semanalmente en YouTube a través del canal «Historia do Carballiño» dando a conocer el patrimonio cultural del concello. En ese mismo canal el trailer del producto audiovisual ya está disponible. n