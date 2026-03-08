Comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, "estupefactos" ante el proyecto de traslado subsidiario

Los comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de Ourense afirmaron sentirse «estupefactos» y sentir «desconcierto» ante las noticias sobre la elaboración de un proyecto de traslado de manera subsidiaria por parte del Ayuntamiento. Los asociados afirman que el proyecto de reforma y traslado que están llevando a cabo está en fases de terminarse, y que por ello no entienden las declaraciones de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, en el último pleno celebrado este viernes.

Fue en el turno de ruegos y preguntas cuando el portavoz del BNG, Luis Seara, preguntó por la retirada de un acuerdo sobre la revocación del desalojo de los placeros de la orden del día de la Xunta de Goberno Local, a lo que Jácome respondió que «un jurídico nos advirtió de que no le parecía buena idea». Ese punto iba de la mano de una propuesta para ejecutar subsidiariamente la elaboración del proyecto de reforma de la plaza, sobre lo que el alcalde se quiso extender alegando a una supuesta inactividad de los comerciantes. «Ya que ustedes no hacen el proyecto, subsidiariamente lo va a hacer el ayuntamiento, y además va a proceder a ejecutar la obra. Luego miraremos quien la va a pagar», afirmó el regidor. Al día siguiente, el alcalde explicó en sus redes sociales que este proyecto paralelo costaría en torno a 800.000 euros. Además, aseguró que si la Xunta de Galicia y la Deputación de Ourense (que expresaron dos semanas atrás su «mano tendida» al Concello para cofinanciar junto a los placeros su recuperación) no pagase esta reforma a cargo del municipal, denunciarían lo que definen como una «prevaricación de libro».

Denuncian la «desidia municipal»

Tras estas palabras, los comerciantes han explicado en un comunicado que el proyecto de reforma que se les encargó por el juzgado tras el auto publicado el pasado septiembre (que les denegaba medidas cautelares) se está «terminando», y culpan al concello de que el operativo de traslado se ha retrasado por su desidia. Según afirman, la corporación municipal se ha negado a suministrar los documentos necesarios para la elaboración del proyecto, como un pliego de prescripciones técnicas o una memoria de calidades. Por otra parte, exponen que hay «silencio» y falta de respuesta «ante los avances del proyecto entregados en el ayuntamiento».

Los placeros reprochan además que se les ha denegado el acceso al edificio de la Plaza de Abastos en repetidas ocasiones, al que han logrado entrar esta semana «tras meses de espera». En dicha visita, llevada a cabo por el equipo técnico de la plaza, han podido comprobar que el edificio «ha quedado estéticamente precioso, pero faltan todos los servicios necesarios». De hecho, afirman que el proyecto de reforma afronta una complejidad adicional por este mismo hecho: «En la actualidad, el edificio es prácticamente paredes, sin agua, luz, desagües, montacargas, gas, salidas de humos y un largo etcétera», expresa el comunicado publicado ayer.

Por otra parte, los comerciantes han cuestionado qué «encaje legal» tienen estas últimas declaraciones de Jácome en el litigio en el que se encuentra inmersa la situación de la Plaza de Abastos. Como el propio alcalde ha recordado en sus redes sociales, esta cuestión mantiene vivos 2 pleitos a día de hoy, y la última actualidad judicial fue que el juzgado admitió las medidas cautelares solicitadas por los placeros, después de que el concello decretara su desalojo.

La plaza recuerda también que están dispuestos a llegar a un acuerdo para acelerar el proceso de salida de la Alameda, retraso que, según su postura, «solo es imputable al ayuntamiento», y terminar así con una vía judicial «que no beneficia a nadie».