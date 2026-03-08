20 alumnos de la UVigo visitaron la Casa da Lagoa de Antela

Veinte alumnos y alumnas de la Universidade de Vigo visitaron ayer el Centro de Interpretación da Lagoa de Antela e as Areeiras da Limia, en Sandiás, en una jornada de campo sobre la transformación del paisaje en la cuenca del Limia. El grupo, acompañado por varios profesores, cursa materias como Ordenación do territorio e paisaxe y Degradación e recuperación de solos. Durante la mañana recorrió la Reserva da Biosfera de Allariz y el Pico Costoira, con vistas sobre la Fosa da Limia y el paisaje agrario. Por la tarde analizó una areeira en explotación, sus métodos de extracción y restauración ambiental, y completó la visita en el Centro de Interpretación, donde abordó la desecación de la Lagoa de Antela, la concentración parcelaria y varios proyectos de recuperación. Los asistentes también recibieron explicaciones sobre geomorfología, suelos, agua y renaturalización de antiguas explotaciones.