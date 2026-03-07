Lucha contra el fuego
Xunta y concellos afinan la prevención para evitar otra crisis de incendios
Reunión entre los alcaldes, Xunta y Seaga para coordinar la limpieza en las franjas de núcleos
Redacción
«O lume non entende de fronteiras e a cooperación sobre como previlos e apagalos é esencial», dice el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Tras el peor verano de la historia, con más de 105.000 hectáreas arrasadas en pocos días de agosto, con decenas de casas y bienes afectados, la llamada a la prevención procede. Este viernes, cargos de la Xunta en Ourense se reunieron con alcaldes y miembros de Seaga para coordinar los trabajos de limpieza y gestión de la biomasa de las franjas secundarias, con el fin de proteger al máximo los núcleos. Los concellos que quieran sumarse al convenio de limpiezas de este año deben adherirse antes del 21 de marzo, para facilitar la planificación. El presupuesto de la Xunta para prevención de incendios en 2026 es de 75,38 millones, un 50% más. Pardo apela a «unha planificación preventiva máis sólida e unha resposta operativa máis eficaz en situacións de emerxencia», tras el duro ejemplo del verano de 2025.
