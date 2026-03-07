O BNG ve «ameaza» no acordo con Mercosur
O BNG salienta que é a única forza política que defende o sector agrogandeiro galego fronte á «ameaza» de Mercosur. O deputado no Congreso Néstor Rego e a senadora Carme da Silva participaron este venres nun acto do Bloque en Ourense, para falar dos logros da lexislatura, como o aumento das pensións mínimas, o impulso á modernización da rede ferroviaria interna e as «históricas» bonificacións na AP-53. O voceiro municipal dos nacionalistas en Ourense, Luís Seara, apuntou á necesidade de que a provincia conte con representación do BNG nas Cortes Xerais. «Ourense non pode seguir no estado de abandono ao que PP e PSOE o teñen sumido durante anos. É fundamental que o BNG conte con máis forza e que Ourense teña representación nacionalista propia nas Cortes para defender con firmeza os intereses da nosa terra».
