Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

O BNG ve «ameaza» no acordo con Mercosur

Da Silva, Rego e Seara, no acto. | ROI CRUZ

Da Silva, Rego e Seara, no acto. | ROI CRUZ

O BNG salienta que é a única forza política que defende o sector agrogandeiro galego fronte á «ameaza» de Mercosur. O deputado no Congreso Néstor Rego e a senadora Carme da Silva participaron este venres nun acto do Bloque en Ourense, para falar dos logros da lexislatura, como o aumento das pensións mínimas, o impulso á modernización da rede ferroviaria interna e as «históricas» bonificacións na AP-53. O voceiro municipal dos nacionalistas en Ourense, Luís Seara, apuntou á necesidade de que a provincia conte con representación do BNG nas Cortes Xerais. «Ourense non pode seguir no estado de abandono ao que PP e PSOE o teñen sumido durante anos. É fundamental que o BNG conte con máis forza e que Ourense teña representación nacionalista propia nas Cortes para defender con firmeza os intereses da nosa terra».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Clima de terror» en casa: agredía a su hija, «anulaba» e insultaba a su mujer y pegaba a los perros
  2. Siete años de cárcel por violar en un callejón de Ourense a una menor a la que dejó tirada: «Se aprovechó deliberadamente» de que estaba ebria
  3. Viaje accidentado de una familia: dos heridos graves en una colisión contra una casa en el municipio ourensano de Piñor
  4. El templo budista de Galicia, en cuenta atrás para su reapertura tras el fuego
  5. El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido
  6. Ribeira Sacra ultima casi 10.000 plazas para una Semana Santa explosiva: del púrpura del brezo al blanco de los cerezos
  7. Buscan en Ourense a una menor de 16 años desaparecida tras no regresar a su centro de acogida
  8. «Termalismo con estrellas»: Hotel balneario, terapias termales y menús de chefs Michelin en un pack de lujo

Las carreras técnicas, el reto a afrontar en cuanto a brecha de género en el campus de Ourense

Las carreras técnicas, el reto a afrontar en cuanto a brecha de género en el campus de Ourense

«Las mejores soluciones surgen cuando piensan hombres y mujeres juntos»

«Las mejores soluciones surgen cuando piensan hombres y mujeres juntos»

El forense considera que el perjuicio sufrido por una víctima de atropello puede limitar su actividad como modelo

El forense considera que el perjuicio sufrido por una víctima de atropello puede limitar su actividad como modelo

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»

Aprobación inicial del cambio de uso de suelo en el Seminario para el gran hospital privado de Grupo Recoletas

A juicio en Ourense tras estar prófugo el cabecilla de una fábrica ilegal de tabaco, donde vivían los trabajadores «sin saber en qué lugar del mundo se encontraban»

Nuevo coche para la AECC

O BNG ve «ameaza» no acordo con Mercosur

O BNG ve «ameaza» no acordo con Mercosur
Tracking Pixel Contents