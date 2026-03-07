Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo coche para la AECC

El próximo ludes, en la sede de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ourense, tendrá lugar la presentación de un nuevo automóvil para facilitar la labor solidaria de este colectivo, subvencionado pro el Concello de Ourense. Asistirán el presidente de la entidad, Germán Rodríguez-Sáa, la edil de Sociales Tamara Silva y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

