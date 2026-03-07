«Las mejores soluciones surgen cuando piensan hombres y mujeres juntos»

El campus de Ourense no se queda de brazos cruzados ante esta brecha de género tan marcada en las ingenierías, y lleva trabajando en campañas e iniciativas de promoción de las carreras STEM entre las mujeres casi desde que existe esta brecha. Claro ejemplo de ello es «Exxperimenta en femenino», la feria tecnológica que organizan desde hace nueve años para visibilizar el talento que hay tanto en las investigadoras como en las alumnas de este tipo de titulaciones.

Por otra parte, la UVigo celebró ayer en el Edificio Politécnico un evento por el 8M, destinado a poner en valor el papel de muchas mujeres en el sector tecnológico. Organizado junto al Google Developer Group de Ourense (una comunidad mundial de apasionados de las tecnologías con presencia en la provincia), el encuentro trajo a Rocía Mojica, ingeniera investigadora en Gradiant y miembro de #WomensTechmakers, que destacó el poco papel que han tenido las mujeres en el mundo de las pruebas: «Durante muchísimos años ha habido experimentos que no tienen en cuenta a las mujeres. Por ejemplo, los maniquíes de los cinturones de seguridad, que aún más de 100 años después de que la esposa de Karl Benz hiciera el primer viaje en coche, aún se hacen con modelos de hombre».

Por otra parte, María Lourdes Borrajo, coordinadora del grado de Inteligencia Artificial, señaló que «las mejores soluciones, al menos en el ámbito industrial, surgen cuando piensan hombres y mujeres juntos. Tenemos una anatomía y una manera de enfocar las cosas diferente, y son necesarias todas las visiones para no olvidarse de nada en una solución». Por último, Josefina Alonso Mocelo, consultora y directora de operaciones de Dihgigal, destacó los nuevos peligros que puede causar una tecnología innovadora inmersa en una brecha de género: «En inteligencia artificial, un sesgo de género puede ser dramático: si los datos ignoran a las mujeres, los algoritmos también pueden ignorarlas o incluso penalizarlas».