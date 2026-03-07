El forense considera que el perjuicio sufrido por una víctima de atropello puede limitar su actividad como modelo

La audiencia preliminar celebrada este jueves se saldó sin un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, por lo que el juicio contra un conductor acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave se celebrará en septiembre. La Fiscalía solicita que la víctima de un atropello en agosto de 2023 en Verín, una joven que entonces tenía 27 años, sufrió heridas de consideración y sufre secuelas, sea indemnizada con casi 102.000 euros. En la audiencia preliminar, la magistrada de la Plaza 2 del Penal dio un plazo de un mes a la acusación particular para que aporte un informe pericial en el que se detallen los conceptos de la petición de indemnización que propone.

El conductor, de 32 años, carece de antecedentes penales. La Fiscalía solicita que sea condenado a una multa de 2.160 euros y a la privación del derecho a conducir durante 2 años y 2 meses, lo que conllevaría la privación del carné.

El ministerio público le atribuye que, en el momento de los hechos, circulaba «con absoluta falta de atención» con un turismo de su propiedad por la Avenida de Laza de Verín, el 28 de agosto de 2023, a las 12 horas. «Debido a la absoluta falta de cuidado en la conducción y de respeto a las normas de seguridad» —reitera la Fiscalía en su escrito—, no pudo detener a tiempo el vehículo cuando la víctima estaba cruzando correctamente por un paso de peatones que estaba debidamente señalizado e indicado.

El ministerio público pide en su escrito, de febrero de 2025, que el acusado indemnice a la perjudicada, conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora, con un total de 101.829,37 euros, una cifra coincidente con la que ya fue entregada a cuenta, precisa la fiscal.

En esta cuantía, 29.431.12 euros serían por las lesiones temporales sufridas; 54.493.84 euros por secuelas; 1.904,41 euros por las intervenciones quirúrgicas que ha necesitado, más 16.000 euros por un perjuicio moral, relacionado con la pérdida de calidad de vida a consecuencia de las secuelas sufridas. El desglose de los distintos conceptos que basan la solicitud de la acusación particular se concretará en el informe pericial pendiente de incorporar a la causa.

La Fiscalía cita el dictamen forense sobre las lesiones y secuelas de la víctima. Sufrió en el atropello heridas graves por las que ha necesitado «múltiples asistencias facultativas con necesidad de múltiples tratamientos médico-quirúrgicos». Entre los perjuicios, un problema de visión a consecuencia de una contusión cerebral. Las cicatrices de las lesiones son descritas por el forense como perjuicio estético de grado medio.

El Imelga catalogó como perjuicio moral leve la pérdida de calidad de vida por las secuelas, por una limitación «importante» de las actividades específicas de su desarrollo personal, y por «una limitación parcial» para el ejercicio de su actividad profesional como diseñadora gráfica. Menciona la Fiscalía en su escrito que «es posible que esta limitación parcial afecte en mucho mayor grado a su actividad ocasional de modelo profesional».