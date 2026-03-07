Denuncian que Netflix borró una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova durante un rodaje

El Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova ha denunciado públicamente que, durante el rodaje de una serie para Netflix, personal de una productora «empezó a borrar» una pintada histórica realizada en 1933 por miembros de las Mocidades Galeguistas, entre ellos Celso Emilio Ferreiro y Pepe Velo.

La pintada figura en la fachada del monasterio y anunciaba el lanzamiento del «Adiante Semanario» hace casi un siglo.

Tras lo sucedido, una de sus palabras ha quedado emborronada, en lo que el colectivo considera un «atentado contra el patrimonio histórico», una actuación que también ha condenado el alcalde, Antonio Puga.

«Hacia las ocho de la mañana de este viernes, miembros del equipo de rodaje empezaron a borrar la pintada utilizando un paño y un líquido, afectando a la palabra “Semanario”. Al parecer, les molestaba como fondo de una escena», ha explicado el colectivo este viernes en sus redes sociales.

Según su relato, un vecino de la plaza observó lo ocurrido y salió de su casa para alertar al equipo. Siempre según esta versión, en un primer momento no le permitieron acercarse al lugar, por lo que tuvo que alzar la voz. Después se presentaron los responsables del rodaje, «a los que tuvo que convencer para que detuviesen la acción».

El Comité ha recordado que lleva años advirtiendo de la necesidad de una «protección eficaz» de la pintada y ha lamentado «cómo el abandono institucional y la falta de conocimiento llevaron a una agresión severa» contra ella.

Por ello, ha reclamado una «reacción contundente» del Ayuntamiento y de la Consellería de Cultura, además de que los responsables asuman los costes de su restauración.

La reacción del Ayuntamiento se produjo ese mismo viernes, con un comunicado firmado por el alcalde en el que expresaba su «enérgica condena» por el «deterioro causado» a este símbolo, que «forma parte de la memoria y del patrimonio inmaterial». Asimismo, aseguró que exigirá a los responsables una «urgente intervención».